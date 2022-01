La mujer de Manuel Díaz «El Cordobés” se ha puesto las pilas con la alimentación y se ha sumado a la moda del zumo verde. Con la Navidad dando sus últimos coletazos, ha llegado el momento de concienciarnos para marcar en el calendario la nueva vuelta a la rutina llena de buenos propósitos. Limpiar y depurar el organismo después de los excesos, es el objetivo de muchos rostros conocidos como Virginia Troconis.

La venezolana compartía la receta concreta de su zumo verde con sus seguidores en redes sociales. “Pepino, apio, jengibre y manzana”, escribía en una storie de su cuenta de Instagram. Después de ingerir el batido, se ha puesto las deportivas para arrancar con fuerza su primer entrenamiento del año.

Virgina Troconis se suma a la moda del zumo verde

La popularidad de los jugos verdes lleva varios años colándose en la dieta de nuestras famosas. Y no nos extraña porque es la manera más fácil y rápida de consumir las frutas y verduras que necesita nuestro organismos a diario. Eso sí, tal y como advierten los expertos en salud, aunque están altamente recomendados, estos zumos no contienen el aporte de proteína, grasas o fibras que necesitamos y no es recomendable tomarlo siempre solo. Por eso no debemos olvidar complementar nuestro desayuno con otros alimentos.

Beneficios de tomar zumo verde: más energía y mejor sistema inmune

La mayor parte de las redes de jugos verdes incluyen frutas como la manzana, un alimento que Virgina ha incorporado a su mezcla para dotar del dulzor el zumo. Y es que tanto la manzana, como la piña o la pera, por ejemplo, contienen azúcar natural que al ser ingerida se transforma directamente en energía. Es la ‘gasolina’ perfecta que nuestro cuerpo necesita para arrancar la jornada con la mejor de las actitudes.

El zumo de la modelo también contiene apio, un ingrediente que a su vez tiene clorofila, una sustancia que ayuda a equilibrar los niveles de colesterol y favorece la creación de glóbulos rojos, mejora el sueño y la salud bucal, es antioxidante, antiiflamatorio y desintoxicante. Esto quiere decir que no solo mejora el funcionamiento de nuestros organismo a nivel general, sino que también fortalece el sistema inmune. Además el apio tiene propiedades depurativas por lo que es ideal para perder esos kilos de más que hemos cogido durante las navidades.

La joya de la corona del zumo de Troconis es el jengibre, un ingrediente que en la medicina tradicional es reconocido por ser el antiviral por excelencia para decir adiós a resfriados y gripes en tiempo récord. Además está más que comprobado que uno de los beneficios del jengibre es ayudar a las embarazadas a paliar las náuseas matutinas, así como otros problemas digestivos.

