Si tu dieta ya es sana, para adelgazar no hay más secreto que comer lo mismo pero en cantidades pequeñas. Y esto quiere decir menos cantidad, no menos grasa. Lógicamente si tu dieta es rica en ellas sí debes reducirlas, pero si tus menús ya son sanos y equilibrados, acompaña tu alimentación con actividad física regular y los resultados no tardarán en aparecer. Sin embargo, como ‘ayuda extra’ siempre podemos echar mano de los zumos naturales (¡toma nota! El favorito de Nagore Robles lo está petando).

La presentadora es una de las famosas más saludables de Instagram. Su pasión por un estilo de vida ‘healthy’ se refleja en cada una de sus publicaciones. Tiene un físico de infarto pero, no deja su suerte solo a la genética. En su perfil de redes sociales encontrarás recetas, rutinas de ejercicio, sobre todo yoga, y muchos trucos que son una auténtica oda a la salud y la belleza.

El zumo detox de Nagore Robles ayuda a la quema de grasa

Las bebidas naturales tiene una importante cantidad de nutrientes en su interior, sobre todo en lo que a vitaminas y antioxidantes se refiere. Una de sus bonanzas es que puede ayudarnos a adelgazar (siempre y cuando la completemos con una alimentación sana y deporte, por supuesto).

Hoy vamos a hablarte del zumo de jengibre, remolacha, y col rizada, más popularmente conocida como kale, que además de ayudarte a decir adiós a esos kilos rebeldes, tiene muchas cosas buenas para el organismo. Lo mejor de esta receta es que ni te darás cuenta de que estás consumiendo verdura. Muchos estudios avalados por médicos surgieren que consumir jengibre puede contribuir a la quema de calorías y, a su vez, reducir la sensación de hambre. Además, el consumo de esta planta evita las digestiones pesadas, lo cual hace que aceleremos nuestro metabolismo.

La remolacha, por su parte, contiene Betaína, un nutriente que proporciona un poder antiinflamatorio. También es un buen diurético natural gracias a su alto contenido de potasio y a bajo en sodio, lo que hace que al consumirla habitualmente sea mucho más fácil eliminar líquidos. Siguiendo con el cóctel de ingredientes… La Col rizada es un superalimento que puede ser de ayuda para adelgazar; gracias a ser bastante rica en proteínas y fibra. El número de calorías que presenta es muy bajo (49 calorías por 100 gr. de producto).

¿El resultado final de mezclar jengibre, remolacha y col rizada?

Una potente bebida de color morado intenso, con un punto picante muy afrodisíaco. Empieza troceando los ingredientes. Lávalos con agua abundante e introdúcelos en el vaso de la trituradora. Haz clic en el botón de encendido de la máquina y añade un chorrito de agua y, ¡listo! Para conseguir una mezcla más refrescante, puedes sustituir parte del agua por hielo picado. Sírvelo en un vaso alto, como de batido, y a disfrutar.