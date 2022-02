Violeta Mangriñán es una mujer plenamente feliz. Acaba de anunciar públicamente que espera su primer retoño junto a Fabio Colloricchio y, aunque está en los primeros meses de gestación, está llevando una vida muy sana y activa. Es más, ella misma ha dicho a través de su cuenta de Instagram que se siente muy bien.

De hecho, ha decidido volver a entrenar duro para estar en forma física y mentalmente. Afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy en día, a las mujeres embarazadas, se les recomienda el ejercicio físico en general y de fuerza en especial. Pero, por desgracia, hay muchas personas que consideran que el embarazo requiere de reposo absoluto. Pero nada más lejos de la realidad.

Violeta Mangriñán sufre duras críticas por entrenar estando embarazada

«¡¡¡Déjate de deporte ya!!! ¿Qué quieres, perder a tu bebé? Te lo pido por favor». Con esta frase lapidaria una seguidora de Violeta opinaba sobre su rutina deportiva. Minutos después la joven se ha visto en la obligación de aclarar que hacer ejercicio estando embarazada no solo es bueno, sino que está altamente recomendado por los profesionales de la salud: «Estoy en las mejores manos, con los mejores profesionales de Madrid, tanto ginecólogos como entrenadores. No haría NADA que pusiera en riesgo la salud de mi bebé», ha escrito en una de sus historias de Instagram.

Así mismo ha explicado que el gimnasio al que ella acude está perfectamente capacitado y equipado en entrenamientos para embarazadas e incluso ha comentado que va a volver a practicar ciclismo indoor porque así lo han aprobado sus médicos: «me han dicho que mientras no haya impacto no hay ningún problema«.

La influencer ha aprovechado la ocasión para asegurar que se encuentra «muy activa» y por eso se ve capacitada y con fuerzas para entrenar duramente. Del mismo moda ha recordado que lo pasó muy mal durante el primer trimestre de embarazo porque no se sentía del todo bien.

Hay quienes apoyan su vida activa

No todos los comentarios son malos para ella. Muchos de sus fieles aplauden su decisión e incluso len dan las gracias por visibilizar las innumerables cosas buenas que aporta el entrenamiento con peso tanto al bebé como a la futura mamá. «Qué bien haces subiendo estas cosas. Es genial visibilizar que una mujer embarazada no es una mujer enferma. Por supuesto que hay que adaptar algunos ejercicios, pero hacerlo es vital», le escribía una seguidora con cariño.

Y es que ejercitarse estando embarazada es muy bueno para el control del peso corporal de la madre, mejorar el tejido graso en el bebé, ayuda a tener un mejor parto y reduce el riesgo de diabetes gestacional o hipertensión materna. En suma, mejora el desarrolló del bebé en el futuro tanto a nivel neuromotor como de tendencia a aumentar su adiposidad. ¡Bravo por Violeta!