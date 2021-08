La diseñadora ha posado en su cuenta de Instagram con la que, sin duda, será la manicura que todas queramos llevar este otoño.

Quedan solo un par de días para que termine agosto y dé comienzo septiembre y Vicky Martín Berrocal, que no puede ser más consciente de que el noveno mes del año está a punto de arrancar, ya se está preparando para ello. La diseñadora, que no ha podido disfrutar más del verano, sabe que este otoño ya está a la vuelta de la esquina y así lo deja claro en sus redes sociales. «¡Septiembre está al llegar! No digo nada»; escribía en su cuenta de Instagram.

En sus vacaciones estivales no ha parado quieta. Ha disfrutado de unos días en familia en Mallorca rodeada de su hija, Alba Díaz, y de su hermana Rocío, que recientemente cumplía años. También ha pasado unas semanas en Estoril; uno de sus destinos favoritos ahora que vive entre España y Portugal. Han sido muchos los destinos que la colaboradora de televisión ha pisado este verano y en todos ellos ha llevado las tendencias más arrolladoras de moda y belleza. La hemos visto con los kaftanes más bonitos y con los bolsos más lujosos; pero también usando los aceites corporales más eficaces y llevando los peinados más originales. Un afán por ir siempre a la última que, ahora que este otoño 2021 está a puntito de comenzar, ha querido trasladar a sus uñas.

Vicky Martín Berrocal se adelanta a septiembre con la manicura que querrás llevar este otoño

La exmujer de Manuel Díaz González, “El Cordobés” ha sorprendido en su cuenta de Instagram luciendo en pleno agosto la que, sin duda, será la manicura que más triunfe esta temporada. Y es que, aunque el año pasado ya comenzamos a ver un poco de esta tendencia en las manos de las famosas más estilosas; este otoño las uñas de todas y cada una de nosotras serán cortitas y tendrán como protagonistas los tonos nude, blanco o rosa claro. Colores como el rojo pasión o las distintas tonalidades de granate seguirán estando ahí, en primera línea; pues jamás pasan de moda. Sin embargo, la manicura del momento se llevará en los tonos más naturales. Un diseño mucho más fresco, sencillo y natural que estamos seguras de que triunfará durante los próximos meses.

La de Vicky Martín Berrocal es un favorecedor tono nude y, aunque ella no las lleva demasiado cortas, sí que tienen el largo perfecto para triunfar este otoño. ¡Y es que no son esas sharp nails que tanto hemos podido ver en celebrities de la talla de Rosalía, que ya son cosa del pasado! Toma nota porque hemos preparado una selección con los esmaltes más destacados de algunas de las marcas comerciales más reconocidas. Todos pensados para que puedas triunfar esta temporada con tu manicura.