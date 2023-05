'Unibrow movement' y otros asuntos de cejas peliagudas

El mundo de la belleza ha sido siempre criticado por sus estándares a veces opuestamente contrarios a la naturaleza de muchas mujeres. No es de extrañar que precisamente por eso surjan movimientos como el 'Unibrow Movement' (movimiento unicejo) en respuesta a la industria y que desafían lo estipulado hasta el momento. Estos movimientos se alzan como un grito revolucionario necesario para redefinir los conceptos de belleza. ¿Quieres saber de qué se trata esta nueva tendencia? Sigue leyendo.

El movimiento 'Unibrow' busca romper con los cánones de belleza y demostrar que otros tipos de cánones pueden ser también posibles, en específico habla de la posibilidad de que una persona 'uniceja' pueda ser una modelo internacional. Este movimiento fue creado e impulsado precisamente por este caso, el de la modelo e instagramer Sophia Hadjipanteli. Tiene más de 500.000 seguidores y su fama en las redes sociales va más allá de tener un perfil que resulte atractivo. La modelo y ahora activista grecochipriota tiene unas cejas impresionantes, o más específicamente, una ceja impresionante, que la llevó a crear el movimiento #UnibrowMovement. Según Hadjipanteli, ella no se depila ni delimita sus cejas porque simplemente no quiere hacerlo, y ¿por qué debería? No es de extrañar que su misión de desafiar los estándares de belleza esté incendiando las redes, llegando lejos e inspirando a otras muchas mujeres a aceptar otras partes de si mismas.

El Unibrow movement es la nueva forma de revolucionar el mundo de la belleza

Pero Sophia no es la única modelo que ha tenido que lidiar con el aspecto de sus cejas. Mucho antes, la archiconocida modelo Cara Delevingne sorprendió a la industria de la moda con unas cejas que no estábamos acostumbradas a ver, después del reinado de las cejas extrafinas Cara revolucionó el mercado y fue una de las responsables de que las cejas ancha y marcadas se pusieran de moda en la segunda década de este milenio.

Pero hay más casos en nuestro propio país como es el caso de la modelo Alejandra Dominguez. Alejandra siempre ha defendido que lo que otras personas ven en ella como imperfecciones son sus rasgos característicos que la han hecho especial. De hecho, en sus redes sociales podemos leer esta reflexión: "Mis imperfecciones me definen y me hacen única".

Ahora que la belleza va en busca de la naturalidad y aboga por sacar nuestros rasgos a la luz del sol ¿no es el momento de dar cabida a otro tipo de estándares? Nosotras abogamos por aceptar y abrazar nuestras 'imperfecciones' para ser únicas y hermosas de una nueva y revolucionaria forma.

¿Qué te parece este nuevo movimiento?