No todas tenemos una piel lisa y perfecta, algunas hemos sufrido acné de jóvenes, o tenemos una piel con tendencia grasa que abre el poro y crea ese efecto punteado como una mandarina. La última moda en belleza y en maquillaje para combatir los poros abiertos son los pore filler que vienen o en barra o en gel y que tienen un efecto de alisado instantáneo. ¿Alguna vez habéis usado un filtro de Instagram o de Tiktok de los que te dejan la piel como un bebé? Pues es justo el resultado de estas prebases.

Estos productos se suelen utilizar como una prebase, tienen una textura alucinante y que seguramente no hayáis visto antes, rellena los poros de una forma uniforme y deja una suavidad extrema. Estos productos también se pueden usar de forma independiente, no tienes por qué usar una base o foundation después, algunas tienen color nude y otras son completamente transparentes y dejan un acabado mate, sin ningún tipo de brillo, no son nada oleosas y el resultado es realmente estupendo.

Estos productos reducen los poros abiertos y ayudan a fijar tu maquillaje

¿Cómo utilizarlos? Muy sencillo, solo tienes que coger una pequeña cantidad del producto, en el caso del formato primer, más o menos como una perla o un guisante y aplicarlo directamente en el rostro. Intenta aplicar más producto en las zonas más porosas de tu piel como en la nariz o en las mejillas, donde suelen estar más abiertos, con una brocha o directamente con tus dedos. Espera unos minutos para que se asiente en la piel y, en este punto, puedes dejarlo así o aplicar maquillaje encima. Los pore filler actúan como un primer y ayudan a tu maquillaje, base, colorete, polvos o sombras a tener una mayor duración en tu piel. ¡Sirven para todo!

Os traemos una lista de los mejores rellenadores de poros que os enamorarán y no dejaréis de usarlo. Son perfectos para llevar tu maquillaje a un grado más profesional o para una ocasión especial en la que quieras ir con una piel perfecta, lisa y suave. Los hay muy económicos y un poco más profesionales, pero os traemos un poco de todo para que podáis elegir, son muy fáciles de encontrar y no defraudan nunca. Desliza para verlos todos.