¡Ya estamos en plena operación bikini! Pero sabemos que cuesta (y mucho). Suele ser a partir de las 7 de la tarde cuando la ansiedad por el dulce y los carbohidratos se dispara y, en multitud de ocasiones, no podemos evitar cenar mal (pizza, hamburguesa, bocadillo, helado… 😋). Tranquila, no hay que renunciar al placer de comer para mantener a raya la báscula. El secreto simplemente reside en apostar por platos más saludables y con muchas menos calorías. Y para ello contamos con la inestimable ayuda de Elsa Anka, que no hay semana que no nos regale una receta healthy deliciosa.

Hace pocos días la presentadora nos descubría una fórmula perfecta para la cena o incluso el desayuno: sándwich relleno de aguacate y mozzarella en pan de coca de calabacín. Y ahora ha vuelto a sorprendernos con una alternativa más sana (pero igual de rica) a los paninis. Ideal para incluir en cualquier menú de entresemana.

Elsa Anka nos desvela una nueva receta deliciosa y saludable para cuidar la línea sin renunciar a disfrutar

«Bocaditos de champiñón. Los he descubierto y me ha parecido una buena receta, muy fácil para compartir», escribe Elsa Anka junto a un vídeo que ha colgado en Instagram mostrando el paso a paso del plato. ¿Te animas a probarlo en casa? Entonces apunta, porque la madre de Lidia Torrent explica al detalle todos los ingredientes que necesitas: champiñones, espinacas, queso para untar 0%, queso rayado para gratinar light, sal, pimienta y ajo en polvo.

¡Y estos bocaditos son de lo más fáciles de elaborar! Apunta. En primer lugar hay que sacar el tronquito a los champiñones. A continuación, tienes que cortar las espinacas. Una vez listo, debes añadir el queso para untar, la sal, la pimienta y el ajo en polvo (o cebolla, o taquitos de jamón o lo que gustes).

¿El siguiente paso? Rellenar con la mezcla los champiñones, untarlos en queso para gratinar y meterlos en el horno unos 20-25 minutos a 160-180 grados, dependiendo del horno. «Échales un vistazo», recomienda la actriz.

Y… ¡Listos para disfrutar! Sencillo y rápido, ¿verdad? Pues, lo mejor de todo, es que esta alternativa saludable a los clásicos paninis te puede ayudar a adelgazar. Y es que los champiñones solo suman 22 calorías por cada 100 gramos y las espinacas 24 por la misma cantidad. Solo debes tener cuidado y no pasarte con la cantidad de queso (y recuerda elegirlo siempre en su versión desnatada).

«Ya me decís si probáis la receta qué tal os sale», escribe Elsa Anka. ¿Te animas a disfrutarla esta misma noche?