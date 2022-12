Modelo, influencer, presentadora, escritora… Tamara Gorro no deja de cosechar éxitos. Sin embargo, no vive su mejor momento personal. Y es que la propia colaboradora de televisión ha anunciado su separación definitiva de Ezequiel Garay, tras 12 años de matrimonio. Mientras se recupera del bache sentimental que está pasando, la prescriptora de estilo se vuelca de lleno en sus proyectos profesionales. Ahora abanderada un nuevo reto: nos dice cómo se cuida las cejas para que estén siempre perfectas y desvela para todos nosotros su rutina de belleza particular.

Tamara acude a las boutique que Benefit tiene repartidas por Madrid. Deja sus cejas en manos de Giner Muñoz, quien se ocupa de hacer un diseño perfecto para su rostro, ya que ella misma reconoce que está «en las mejores manos».

La colaboradora de televisión tiene las cejas bastante pobladas y sabe de buena tinta que un pelo lo puede cambiar todo, por eso siempre se pone en manos de profesionales para domar los pelitos rebeldes y acabar con los remolinos. Y por mucho que nos empeñemos en retocarnos las cejas en casa, uno de los pasos fundamentales es poner en practica la técnica del ‘brow mapping‘. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo, te contamos los tres trucos de profesional que lleva a cabo Tamara y podemos prometer y prometemos que son rápidos, sencillos y muy cómodos.

1. Tamara Gorro empieza siempre con el brow mapping: contorneando cejas

Sabemos que hay muchos tipos y formas de cejas y también que las cejas son uno de los elementos más importantes del rostro. Eso quiere decir que le dan toda la expresión a nuestra cara, incluso pueden cambiarnos las facciones. Si tus cejas están mal diseñadas, tu expresión puede dar sensación de enfadado y al contrario, si están bien hechas, ayudan a crear una imagen más juvenil. Por eso, antes de empezar, lo más importante es la técnica del del brow mapping. Esto consiste en trazar una especie de mapa que acoge las cejas, los ojos y la nariz para así hacer el diseño que más vaya contigo. Digamos que es una manera de medir y estudiar las facciones.

2. Tinte de cejas

Con el tinte se consigue potenciar el color del pelo y que la ceja se vea más rellena.

3. ¡Hora de la cera!

Para depilar las cejas suele emplearse pinzas o cera, caliente o fría. Tamara explica que en Benefit utilizan un método muy cómodo y preciso para eliminar el vello con cera que tiene aceites esenciales.

4. Maquillaje de cejas

Puede ocurrir que tras la depilación exista algunas zonas con menos pelito, pero puedes rellenarla con un lápiz de cejas o una sombra de ojos del mismo color que el pelo. ¿El resultado? ¡Perfecto! Además, un fijador de cejas te vendrá ideal para que no se despeinen.

¡Descubre el paso a paso! A continuación.