Cada vez está más clara la relación entre el deporte y el peso corporal. Al hacer ejercicio aeróbico (por ejemplo, caminatas, natación y el ciclismo) quemamos calorías, pero también quemamos grasa, lo que es ideal para perder peso. Según nos cuentan los expertos, conviene salir a caminar, al menos, cinco días a la semana, y hacerlo durante unos 30 o 40 minutos. Y es que al caminar a un ritmo alto, el cuerpo se mantiene oxigenado y va cambiando la grasa acumulada en energía. Y eso se traduce en una reducción de depósitos de grasa que está directamente ligado con el adelgazamiento. Suena genial, ¿no? Pues toma nota de cómo consigue estos objetivos Sofía Suescun sin salir de casa.

No nos gusta hablar de 'operación biquini', porque sabemos que lo verdaderamente importante es cuidarse durante todo el año. En primer lugar por salud, pero también para vernos mejor por fuera y sentirnos bien con nosotras mismas. Pero si no sabes por dónde empezar o no te gusta ir al gimnasio; tranquila, porque hemos Sofía nos ha dado dos ejercicios de cardio ideales que, sumadas a una correcta alimentación, nos dará muy buenos frutos. Ella se pone en forma con una bicicleta estática y saltando a la comba. Sigue leyendo para descubrir todos los beneficios.

Gracias a Sofía Suescun sabemos los beneficios de hacer bici en casa

Sofía Suescuen sabe que hacer cardio es vital para quemar grasa y reducir la grasa abdominal (y de todo el cuerpo en general). En realidad se tata de caminar, correr o tratar a buen ritmo, al menos durante 45 minutos. Y para hacerlo en casa siempre hay opciones: desde subir las escaleras de tu casa varias veces, hasta dar paseos por tu jardín (si lo tuvieras). Pero Sofía prefiere hacerlo con una bicicleta estática, una idea perfecta para sudar sin necesidad de salir a la calle.

Los muchos estudios que existen al respecto, dicen que hacer una hora de deporte en una máquina estática puede llegar a quemar 600 calorías.

Además está especialmente indicada para amateurs. El cardio que hacemos montadas sobre una bici es vital para quemar, pero también nos sirve para poner tonificar nuestro core y todo el tren inferior (es decir, la pelvis, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie).

La influencer, también, salta a la comba todos los días

Puede que te parezca un juego de niños, pero el movimiento de saltar a la combar pone en marcha los músculos de los brazos y las piernas, y sirve para quemar muchas calorías (entre 300 y 400 por 30 minutos de saltos repetitivos).

Puedes adaptar el ejercicio a tu propio ritmo e ir aumentando la intensidad, según te sientas. Además, si no quieres gastar mucho dinero y buscas ahorrarte unos euros, esta puede ser una excelente opción.