Supervivientes 2021 está a la vuelta de la esquina y, con ganas de que dé comienzo, hemos querido analizar los trucos de Lara Álvarez para lucir tipo.

Hace apenas unas horas la hemos visto coger el avión dirección a Honduras, donde pasará los próximos meses grabando Supervivientes 2021; uno de los realities más esperados del año y que promete no dejar indiferente a nadie. Lara Álvarez lleva cubriendo el programa en las costas caribeñas ya varios años y, entre bikinis, pareos y bañadores, la presentadora siempre nos ha dejado con la boca abierta gracias a su cuerpazo. Temporada tras temporada, la joven de 34 años ha presumido de tipo delante de las cámaras y es que ella, como el buen vino, parece mejorar con el paso del tiempo.

Aunque, como es obvio, ella no tiene que someterse a ninguna de las duras pruebas que tienen que superar los concursantes y tampoco pasa hambre durante los tres meses que dura el reality; Lara Álvarez tiene su propia fórmula para conseguir un cuerpo escultural y totalmente definido para posar en traje de baño en cada conexión en directo con Cayos Cochinos. Una fórmula que bien podríamos resumir en cuatro sencillos puntos y que ella sigue a rajatabla (aunque con excepciones, claro).

Los cuatro puntos que sigue Lara Álvarez para prepararse para Supervivientes 2021

El primero de ellos es, sin duda, el ejercicio físico. La presentadora practica deporte prácticamente todos los días de la semana y busca entrenamientos diversos y variados para así entretenerse. Desde juegos con máquinas luminosas a simples abdominales pasando por boxeo o colchoneta. Ella se atreve con todo y su cuerpo se lo agradece. Además del deporte, Lara Álvarez intenta llevar una dieta equilibrada. Eso sí, sin pasarse. Come de todo y lo hace con mesura pero tampoco se priva de una buena empanada asturiana si es lo que en ese momento le apetece.

Con el estómago lleno de alimentos saludables y el cuerpo bien ejercitado, la presentadora a pie de playa de Supervivientes 2021 también busca mantener un equilibrio tanto físico como mental. La hemos visto subirse a una cuerda intentando no caerse pero también, a través de su cuenta de Instagram, recibiendo y dando consejos de bienestar y meditación. No obstante esto no es todo, pues Lara Álvarez consigue estar plena gracias al senderismo. No hay más que echar un ojo a su perfil de la red social para darse cuenta de que ella adora una buena ruta por la montaña o un buen paseo por la playa. Vitamina D y serotonina para un cuerpo y una mente en forma.