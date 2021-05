El retinol es uno de esos ingredientes que debes incluir en tu rutina de belleza diaria si has pasado la barrera de los 30. Te contamos por qué y cómo debes hacerlo.

Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de la merecidísima fama que tiene el retinol. Este activo antiedad se ha convertido en el ingrediente favorito de muchos dermatólogos y también de muchas famosas e influencers; pues sus beneficios para la piel son innegables. Como bien indica su nombre, este ingrediente todopoderoso afecta de forma directa a la retina. Y es que ayuda a que esta funcione correctamente y a que tengamos una buena visión. No obstante, además de los muchos beneficios que aporta a nuestros ojos, el retinol tiene otras tantas propiedades antienvejecimiento.

Se trata de un regenerador celular que pertenece a la familia de la Vitamina A y que tiene la capacidad de favorecer la producción natural de colágeno y ácido hialurónico en nuestra piel. Es por ello por lo que es muy recomendado usarlo a partir de los 30 años para disminuir las arrugas y líneas de expresión, eliminar las manchas, reducir los poros y aumentar la luminosidad de nuestro rostro. Para entender mejor cómo funciona este mágico activo antiedad, hemos escuchado a Maria José Tous, fundadora y formuladora de Kosei Lab, una fantástica marca de cosméticos que busca mimar nuestra piel y nuestro pelo, y ella nos ha dado las claves sobre cómo debemos introducirlo en nuestra rutina de belleza.

¿Cómo introducir el retinol en nuestra rutina de belleza?

Según la empresaria, «lo mejor es iniciar el tratamiento con una concentración baja. 2 o 3 días a la semana, por la noche, es suficiente». Y es que, aunque también se puede usar por el día, siempre con factor de protección solar alto, independientemente de la estación del año en la que nos encontremos; «la radiación solar degrada el activo de forma más rápida», por lo que lo mejor siempre será aplicarlo por la noche, antes de irnos a dormir.

Lo normal es que durante las primeras semanas no veamos los resultados del tratamiento; pues, tal y como explica Tous, «durante este periodo de 6 semanas más o menos, conviene no subir la concentración» ya que «los retinoides necesitan un periodo de 3 meses para empezar a verlos. Por eso es importante seguir utilizando el mismo producto». Además, es recomendable utilizar el producto solo, sin aplicar previamente crema hidratante; pues es la forma más efectiva de que este funcione. No obstante, cada piel es un mundo y cada una debe ver cómo reacciona su piel a este nuevo y sorprendente activo. Eso sí, no usarlo no es una opción. ¡Y es que no puede ser más maravilloso!