Hay una serie de preguntas que todas nos hacemos sobre el pelo. Aquí te vamos a resolver esas dudas que tenemos para conseguir un cabello sano y cuidado

¿Cuantas veces hemos oído que si nos cortamos el pelo va a nacer más rápido?, ¿sabes si te puedes teñir estando embarazada?, ¿hay champús que hace que nuestro pelo crezca más rápido? Estas son algunas de las preguntas que nos plateamos habitualmente sobre la salud y cuidado de nuestro cabello y para las que no tenemos una respuesta muy clara. Alberto Sanguino, Director de Educación de Llongueras, nos responde a estas dudas y algunas más para que sepas cuánto hay de realidad y cuánto de mito en estas cuestiones.

¿Si te cortas o rapas el pelo después crecerá más fuerte?

Lo que determina tanto la fuerza, como el grosor y el color del cabello son cuestiones genéticas. Pero cuando cortamos las puntas debilitadas queda la parte sana del cabello, por lo que el efecto óptico es un cabello más fuerte.

¿Puedo llevar flequillo sea cual sea la forma de la nariz?

La única forma de corregir el perfil, y con ello la nariz, es a través de la forma del flequillo. Es decir, del frontal. Con flequillo XL, de cortina o estilo Bardot creamos un volumen que disimula cualquier posible defecto de la nariz.

¿Es bueno utilizar mascarilla siempre que lavo el pelo?

No, si lavas tu cabello con frecuencia. Pocos cabellos necesitan una nutrición a diario. Además, si no vas a dejar la mascarilla durante los 30 minutos de exposición estarás malgastando el producto. Utilizar mascarilla siempre que te lavas el pelo puede aportarle peso y un exceso de grasa.

¿El calor del secador provoca la caída del pelo?

Si utilizas el secador evitando incidir en el cuero cabelludo no se caerá. Ahora bien, si por el contrario, utilizas el secador para dar volumen o alisar un rizo que nace desde la raíz, en estos casos el secador se sitúa muy cerca del cuero cabelludo, lo que provoca que la raíz se debilite y, por tanto, el cabello tenderá a caerse.

¿Existen champús milagrosos?, ¿los champús de cebolla aceleran el crecimiento del cabello?

Los champús son cosméticos que sirven para lavar el pelo. A veces ayudan a patologías del cuero cabelludo pero no tienen eficacia sobre el crecimiento, la caída o la prevención.

¿Puedo teñirme si estoy embarazada?

No existen estudios que indiquen que los actuales tintes afecten al feto. No hay relación entre posibles problemas fetales y el tinte.

Si se trata de mechas no hay problema, ya que la cutícula del cabello está muerta por lo que el producto no pasa al folículo piloso. Y en el caso del tinte, la concentración de este que absorbe el cuero cabelludo es mínima como para llegar al torrente sanguíneo, atravesar la placenta y dañar al bebé.

Aun así se recomienda evitar los tintes durante el primer trimestre del embarazo. En el caso que no se pueda evitar mi recomendación es espaciar el tiempo entre los tintes. A partir del tercer mes el cabello puede seguir tiñéndose normal.