Sí, a diario te enseñamos un sinfín de tratamiento faciales para todos los gustos, tipo de pieles y para todos los problemas que te puedas imaginar (como este tratamiento efecto lifting que arrasa entre las entre las que tienen pánico a las agujas). Lo cierto es que nos gusta mucho fichar las recomendaciones que hacen las famosas que más tiempo dedican a cuidarse, ya que suelen traernos buenísimas ideas con las que consigue más firmeza en la piel, dejándola más lisa, libre de arrugas, y con aspecto relajado. Ahora, tenemos que añadir la técnica de radiofrecuencia facial que ha probado Sofía Suescun.

La influencer no duda en compartir con nosotras sus trucos de belleza favoritos. Enseña su truco para deshinchar su rostro y marcar las facciones, los tratamientos estéticos a los que se somete, como cuida su pelo y, por supuesto, las maquinas nuevas que va probando. Y la última ha sido la de radiofrecuencia, que va genial como tratamiento anti-arrugas que las disminuye y mejora la calidad de la piel. Te explicamos qué es, cómo se aplica y todos sus beneficios.

Qué es la radiofrecuencia facial: el tratamiento preferido de Sofía Suescun

La radiofrecuencia facial es un procedimiento estético no invasivo que utiliza energía de radiofrecuencia para calentar las capas profundas de la piel y estimular la producción de colágeno, lo que puede mejorar la apariencia y la firmeza de la piel en el rostro. Está considerado como uno de los mejores tratamientos de belleza e debido a su capacidad para reducir la flacidez y las arrugas, así como para dar a la piel un aspecto más juvenil. Suena bien, ¿verdad?

La forma en la que funciona es no invasiva, lo que significa que no se requiere cirugía ni agujas. Por lo general, no hay tiempo de inactividad significativo, y la mayoría de las personas pueden regresar a sus actividades normales después del tratamiento, lo que ofrece una sensación relajante y se adapta a todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.

Durante la radiofrecuencia facial, se aplica un dispositivo que emite energía de radiofrecuencia en la superficie de la piel. Esta energía penetra las capas más profundas de la dermis, donde se encuentra el colágeno, que es una proteína que proporciona firmeza y elasticidad a la piel. Con el tiempo, el nuevo colágeno producido ayuda a tensar la piel, reduciendo así la apariencia de arrugas y líneas finas. También es ideal para las personas que padecen de mucha flacidez y quieren marcar el óvalo facial. Así que, si sufres de descolgamiento, es tu tratamiento.

Los resultados no son inmediatos. Por lo general, se requieren varias sesiones (generalmente de 3 a 6 sesiones) para obtener resultados óptimos, y los efectos se vuelven más evidentes en las semanas y meses posteriores al tratamiento.

A qué edad debo empezar a cuidar la piel

Creo que casi todas nos hemos hecho esta pregunta al vez. Y es que no es fácil saber cuándo, o a partir de qué edad, debo empezar a cuidarme la piel. En términos generales, las líneas de expresión, como las arrugas en la frente y alrededor de los ojos (patas de gallo), a menudo comienzan a aparecer en la segunda o tercera década de la vida, generalmente en los 20 o 30 años. Y luego están las arrugas estáticas, que son visibles incluso cuando no realizas una expresión facial, tienden a aparecer más tarde, generalmente a partir de los 40 o 50 años.

La piel es el órgano del cuerpo más extenso y el más expuesto a los efectos del medio ambiente y, por lo tanto, debemos cuidarlo con mucho mimo. Por eso, siempre recalcamos la importancia de mantener una rutina de cuidado de la piel adecuada es fundamental: usa productos que contengan ingredientes como retinol, ácido hialurónico y antioxidantes, que pueden ayudar a mejorar la apariencia de la piel y minimizar las arrugas. Por supuesto, la exposición al sol es uno de los principales factores que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel, así que el protector solar debe ser nuestro mejor amigo.

En este sentido, un dieta rica en antioxidantes y nutrientes es beneficioso para la piel. Los alimentos ricos en vitamina C y vitamina E, como frutas y verduras, pueden ayudar a proteger la piel del daño.

Y si las arrugas son un problema significativo, puedes considerar tratamientos estéticos como la toxina botulínica (bótox), rellenos dérmicos, peelings químicos y procedimientos láser.