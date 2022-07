La novia, y futura esposa, de Kiko Matamoros ha admitido en repetidas ocasiones no seguir ninguna dieta restrictiva. Ella come de todo, pero también cuida la silueta de su cuerpo de modelo. Marta López Álamo nos ha mostrado una de sus recetas más sanas para no engordar este verano, súper equilibrada y sencilla de hacer.

Una comida rica en omega 3, proteínas, verduras y grasas vegetales es la perfecta para afrontar una cena equilibrada. Marta lo tiene claro, ella no va a contar calorías ni mucho menos, pero sí que construye su menú incluyendo productos bajos en grasa, saludables y con cocinados healthy. Hoy ha admitido que casi todo lo que come lo cocina en la air fryer, las freidoras de aire son la última tendencia en cocina saludable para reducir grasas en la elaboración de sus platos. Con este tipo de cocinado solo necesitamos un poco de aceite de oliva virgen extra rociado con atomizador o spray y el resto corre a cuenta del calor que proporcionan estas nuevas máquinas.

Marta López Álamo nos desvela su receta perfecta para una cena ligera

El plato saludable de Marta López Álamo consiste en un filete de salmón cocinado en freidora de aire con un poco de aceite de oliva. Un poco de brócoli como acompañamiento aporta todos los minerales, fibra y vitaminas necesarios en una dieta equilibrada. Además, ha complementado el plato con unos frutos secos naturales de la marca Nut Nut Spain.

La hemos visto en varias ocasiones disfrutar de un vaso de agua con limón a lo largo de la mañana, en ayunas para depurar el organismo y quemar grasas. Es un truco que podéis empezar a hacer para acelerar vuestro metabolismo.

Marta no es solo una aficionada a los productos de belleza y moda, también entrena su cuerpo en el gimnasio con una rutina semanal. Desliza para descubrir todos los beneficios de la receta de la Marta López Álamo y cópiaselo para mantener la línea después de los excesos de las vacaciones.