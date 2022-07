La tonadillera hizo su gran aparición durante las fiestas madrileñas del Pride 2022, un momento histórico que no dejó a nadie indiferente. Después de casi un mes de elucubraciones y de la salida del armario de María del Monte en el pregón de Sevilla, la cantante ha aparecido en Madrid para apoyar al colectivo LGTBIQ+ y lo ha hecho con un look muy distinto al que nos tiene acostumbradas. Isabel Pantoja ha deslumbrado en el Orgullo y nos ha dejado boquiabiertas con un peinado y un maquillaje que no pueden reunir más tendencias.

«Vuestro Orgullo es mi Orgullo» proclamaba la artista enfundada en un traje negro con brillantes, transparencias y plumas. Desde que se confirmara su asistencia a la celebración del Mr. Gay Madrid, no hemos dejado de fantasear con su aparición, pero hoy ya tenemos todos los detalles. La sevillana ha deslumbrado con una imagen renovada, un maquillaje de diva y un peinado que es la última tendencia en belleza. Ni peineta ni bata de cola, lejos ha quedado su imagen más vinculada a la copla y a sus raíces y la ha cambiado por un estilo que bien podía haber llevado cualquier artista del pop.

Isabel Pantoja con coleta con brillantes y un maquillaje de purpurina en el Orgullo

Los cristales brillantes de pega han sido durante los últimos años la última tendencia en maquillajes joya. Isabel le ha dado una vuelta a la tendencia, ha dejado su cara libre de pedrería pero ha engarzado en su pelo decenas de estos mini diamantes. Se ha hecho una coleta bien alta, engominada hacia atrás y desde las sienes y el nacimiento del pelo ha colocado uno a uno brillantes hasta la goma –hecha de su propio pelo– de la coleta.

Lo más llamativo del maquillaje ha sido la purpurina colocada estratégicamente en el lagrimal de su ojo, sustituyendo al highlighter. Zendaya no lo hubiera hecho mejor. Isabel Pantoja difuminó sus ojos con una gran sombra negra, ahumados de transición en el párpado y una lluvia de purpurina en la zona interior para iluminar su mirada.

Desliza para ver el look completo de la sevillana en su intervención durante el Orgullo de Madrid 2022. Ficha estas tendencias para tus eventos con más pluma y celebra el orgullo con diamantes.