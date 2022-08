El efecto de cara besada por el sol con apariencia natural y como productos de maquillaje es una de las tendencias que esta temporada más hemos visto presentes en nuestros famosas favoritas. De hecho muchas de ellas, como Tamara Falcó, no ha tardado en desvelar qué polvos bronceadores usa para tener la cara morenita sin necesidad de exponerse al sol. Pero si tú aún no has probado ninguno y no sabes cuál elegir ¡tranquila! La hija de Isabel Preysler tiene el ideal para conseguir ese efecto bronceado con un producto beauty que convertirá en el favorito de tu neceser.

Y es que sobre todo ahora en verano, es cuando más nos apetece lucir un rostro con ese toque de color que tanto echamos de menos en invierno. Tamara es fan confesa de este tipo de productos y por eso nos ha compartido su truco para lucir una cara luminosa y con un plus de color durante todo el año.

«Encontrar el tono de piel perfecto no es fácil. Por eso me encantan estos polvos solares que se pueden ir aplicando poco a poco hasta que consigues el tono deseado. Quedan igual de bonitos en verano que en invierno», ha revelado la diseñadora. Ella utiliza los solares ‘Phyto touche ilusión de Sisley‘. Nosotras ya lo hemos fichado.

Los polvos solares de Tamara Falcó: el efecto del sol en un solo trazo

Phyto-Touche illusion d’Été es un gel en polvo bronceador ultrasuave que, en un solo gesto, broncea las pieles claras de forma natural o ilumina una tez bronceada. Un complejo alisador innovador de efecto suave que ofrece un resultado luminoso. Los pigmentos micronizados garantizan un color óptimo para un acabado uniforme y natural. Es adecuado para todos los tipos de piel y tonos de la tez y cuesta 95 euros.