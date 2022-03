La primavera está a la vuelta de la esquina, y con ella llega una explosión de bodas. Este 2022 va a ser sin duda el año con más celebraciones, ya que por fin la pandemia parece que nos está dando un respiro y las restricciones están quedando en el pasado.

Seguro que ya estás a la caza de un vestido (o traje) que te corone como la invitada perfecta, pero ojo, porque el maquillaje y el peinado también son determinantes en el resultado final. De hecho, a la hora de decidir cómo luciremos la melena hay que tener en cuenta varios factores importantes: el largo de nuestro cabello (aunque en este punto nos pueden salvar las extensiones), el tipo de pelo que tengamos (liso, rizado, ondulado…), y los estilos con los que nos veamos más favorecidas (sobre todo por aquello de no sentirnos disfrazadas). Y espera, porque a todo esto se suma también la ecuación de cuáles son los peinados tendencia de esta temporada.

Si ya estás agobiándote, respira, porque tenemos buenas noticias. Uno de los peinados que más van a arrasar este año cuenta con la ventaja de que es fácil de hacer, es apto para (casi) todas las melenas, y consigue restar años al instante. ¿Cómo lo sabemos? Pilar Rubio nos lo ha confirmado.

Pilar Rubio se convierte en fuente de inspiración con el peinado que van a querer todas las invitadas de boda

La presentadora, aparte de disfrutar de paseos tranquilos en las bonitas calles de Montmartre, también ha acudido esta semana al desfile de Givenchy en la Semana de la Moda que se está celebrando en París. Y allí, además de acaparar todas las miradas con un explosivo look monocolor rojo, se ha convertido en fuente de inspiración luciendo un peinado de lo más juvenil y favorecedor.

Desde hace un par de temporadas los complementos para el cabello se han proclamado imprescindibles, pero este 2022 triunfa un accesorio en particular: las horquillas. Y no pienses ni por un momento que son aburridas, porque el catálogo de maneras de llevarlas es tan amplio como te permita tu imaginación: solas, de dos en dos, en grupos para darles más presencia, en paralelo…

Pilar Rubio ha logrado elevar su peinado ultra liso luciendo varias horquillas cruzadas. ¡Y no podía estar más ideal! Antes de ella ya habíamos visto a otras famosas como Blanca Suárez o Hailey Baldwin presumir de esta tendencia, pero ahora no tenemos dudas, es la opción ganadora para todas las invitadas de boda. ¿Lo mejor? No hace falta ni que vayas a la peluquería, solo necesitas un poco de maña para triunfar.