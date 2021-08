En su paso por Superviviente perdió varios kilos y sigue manteniéndose en perfecta forma. Ahora nos acaba de desvelar uno de sus trucos para conseguirlo

Fue la segunda expulsada de Superviventes, por lo que no pudo permanecer mucho tiempo en la isla de Honduras, pero su paso por el realitie le sirvió a Marta López para perder unos cuantos kilos: «Ya he engordado, pero en un mes he perdido 13 kilos. Engordé ocho antes de ir a la isla y ahora he cogido seis. Menos mal, porque ya estaba demasiado flaca. No es que me veas más delgada que la anterior vez que perdí 15 kilos es que el moreno queda muy bien», comentaba la colaboradora de televisión el pasado mes de mayo cuando se sentó por primera vez en un plató de televisión con Jordi González a la vuelta del concurso. En estos meses, y todavía más teniendo en cuenta que estamos en pleno verano, Marta se ha mantenido en forma para lucir estupenda en biquini.

La colaboradora de Sálvame y Ya es mediodía se cuida y también se ha sometido a algún retoque para mejorar su cuerpo, pero a diferencia de otras influencers, en su Instagram no nos deja ninguna pista sobre su rutina de ejercicios. No sabemos si se machaca en el gimnasio o le debe todo a una privilegiada genética, pero sí nos ha desvelado uno de sus trucos para mantener los kilos a raya.

Un pantalón para sudar y perder calorías

Marta utiliza unos pantalones especialmente diseñados para quemar calorías y grasa: «El pantalón que llevo parece normal, pero no es normal. Va forrado por dentro con una tela que te hace sudar tres veces más de lo normal y con ello consigues reducir el vientre, el culete y los muslos. Te lo puedes poner debajo de la ropa y no se nota nada. Lo ideal es usarlo dos semanas seguidas para que se noten los resultados», ha contado sobre esta prenda.

Se trata de unos pantalones cortos para sudar que están diseñados con una mezcla de polímeros que, según aseguran, favorecen la termorregulación del cuerpo y consiguen perder hasta 3 veces más calorías y grasa. Afirman que con ellos se puede afinar la cintura y los muslos, reducir la celulitis y la retención de agua, a la vez que mejora la circulación sanguínea.

También para hacer deporte

La colaboradora televisiva los lleva bajo su ropa en el día a día, pero también se pueden llevar a la vez que se practica deporte, aunque no sea una actividad muy intensa, para quemar la grasa.

Sin embargo, no se deben llevar demasiado tiempo puestos, entre 30 minutos y dos horas al día, ya que esto provoca una pérdida de agua que puede favorecer a la deshidratación. Y muy importante, no hay que olvidarse de beber agua regularmente a lo largo del día.