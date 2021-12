Siempre que llegan los puentes, andamos a vueltas con qué cosméticos y básicos meter en nuestro neceser de viaje. Seguro que no te olvidarías nunca del perfume o el desodorante, pero la cosa se complica un poco cuando pensamos en maquillaje y otros productos de belleza. Si eres de las que no soporta poner mil y un productos en sus respectivos tarritos, te contamos cuáles son los siete imprescindibles. ¿Lo mejor? Hemos rebuscado por todas las tiendas ‘beauty’ hasta reunir todos los cosméticos que necesitas por menos de 25 euros.

Los 6 cosméticos que necesitas en tu neceser este puente

Limpiador facial

Lo mejor es utilizar un limpiador facial compuesto por activos calmantes que refuercen la barrera de la piel, pero sin arrastrar los lípidos naturales y células sanas del rostro. Y recuerda: debes eliminar cualquier resto de maquillaje, ya que de lo contrario te saldrán granitos.

Crema hidratante

¡Es obligatoria que esté en tu neceser! En invierno la necesitas más que nunca para aumentar la elasticidad de la piel y combatir el daño que producen los radicales libres. Y si eres de las que no puede vivir sin base de maquillaje, lo mejor es que optes por una BB, CC o DD cream, que son cremas que reúnen muchas funciones en un solo producto: protegen, dan color, hidratan…

Iluminador

Para presumir de una piel bonita es fundamental que luzca luminosa, y para ello el iluminador es imprescindible. Escoge uno que camufle ojeras (o zonas oscuras del rostro) y de claridad a los tres puntos claves. ¿Cuáles son? El hueso del párpado (bajo el arco de la ceja), el punto más alto del pómulo y el arco de Cupido. Aplícalo sobre esas zonas y difumínalo con una esponja para que quede más natural.

Máscara de pestañas

No es necesario utilizar pestañas postizas si les sacamos el máximo partido a las nuestras con una buena máscara que consiga un plus de volumen y longitud. ¿Un truco? Aplica un poco de polvos traslúcidos sobre las pestañas antes de ponerte la máscara, conseguirás que tus pestañas se vean más largas y gruesas. Y si las tienes muy rectas, no olvides utilizar antes un rizador.

Colorete

Dar con el color perfecto no es tan fácil, aunque el factor que mejor puede guiar tu elección es el tono de tu piel: utiliza un tono similar al que adquieren tus mejillas cuando te sonrojas. Los maquilladores recomiendan el colorete rosado para las pieles más claras, el melocotón para las medias, el rosa intenso para las olivácea y los rojos para las pieles más oscuras.

Bálsamo labial

Este invierno las barras de labios tal y como las conocemos tienen competencia: los labiales que se aplican como un gloss pero tienen acabado mate y son de larga duración. El aplicador de espuma viselado que traen permite dibujar el contorno con mucha precisión y el resultado ultra ligero y nada pegajoso que consiguen los está convirtiendo en los nuevos favoritos.