¿Te quedas sin palabras cada vez que ves el tipazo de Mariló Montero? Tú también puedes ejercitarte como ella. Hemos descubierto a su coach deportivo, Jennifer Antón, quien ayuda a la periodista a conseguir una figura envidiable.

No hay trampa ni cartón, hacer deporte con actitud es la base para conseguir un cuerpo de escándalo a los 56 años, como el de Mariló Montero. Ella combina varias disciplinas al mismo tiempo y presta mucha atención a la alimentación. De hecho ha compartido una fotografía en Instagram donde la periodista aparece subida en una máquina de remo. A su espalda Jenni, la persona encargada de gestionar su rutina deportiva.

Así se cuida Mariló Montero

No han sido pocas las ocasiones en las que Mariló ha confesado que el secreto de su impresionante figura no es otro que “machacarse en el gimnasio”. De hecho, es de las que asegura que no le importa levantarse de madrugada para completar su entrenamiento. En su cuenta de Instagram deja la prueba de ello y comparte con sus 76 mil seguidores vídeos y fotografías en los que muestras cómo son sus rutinas de entrenamiento.

Consciente de la importancia de la imagen en su profesión, la periodista contó en el programa ‘Entre Ovejas’, emitido por TVE; en el año 2020, cómo repercute su imagen a la hora de conseguir un trabajo en televisión. «La imagen que transmites al espectador también es más limpia y más sana si estás delgadita y en forma. Y si tienes una edad madura entonces también es importante lo que se dice y se le da prioridad al mensaje que a quien lo dice”. Eso sí, reconoce que pese a trabajar en una industria que tiene muy en cuenta el aspecto físico, ella se cuida para sí misma y para nadie más.

El remo: uno de los deportes que más calorías quema

Para presumir de cuerpo no todo es genética. La periodista dedica tiempo diario a hacer deporte de fuerza y mejorar su resistencia cardiorespitaria. Gracias a esa perseverancia ha conseguido ser una de las mujeres más estilizadas de nuestro país. Uno de sus ejercicios básicos es la máquina de remo, con el que logra afinar su figura y dar forma a los músculos.

Además, con este aparato, también fortalece el sistema cardio-respiratorio, al la vez que refuerza las arterias y los vasos sanguíneos. Su potencial es tan brutal que según la OMS (Organización Mundial de la Salud), remar se encuentra entre los deportes más efectivos para estar en forma y perder peso, con un consumo calórico de 378 calorías por media hora de ejercicio.

Si te ha picado el gusanillo y quieres probar la disciplina que ha conquistado a Mariló presta atención a los expertos, quienes recomiendan comenzar con un tiempo de entrenamiento de entre 20 y 30 minutos, de dos a tres veces por semana, con una intensidad moderada.