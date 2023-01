La contaminación, una alimentación inadecuada, la falta de descanso, el sedentarismo, las alteraciones hormonales, el estrés… Son muchos los factores que pueden hacer que nuestra melena luzca triste y sin gracia. Pero, sin duda, el paso del tiempo juega un papel fundamental. A partir de los 50 años la producción de proteínas, lípidos, melanina, queratina y colágeno disminuye, dando lugar a un cabello de aspecto seco, apagado, frágil y quebradizo. Además, el envejecimiento cambia las necesidades del cuero cabelludo igual que lo hace la piel del resto del cuerpo.

Para volver a presumir de una melena fuerte y llena de volumen necesitarás productos específicos que ayuden a su reparación y a la recuperación de la fuerza y el brillo. Y no solobellez debes prestar atención a la mascarilla y el acondicionador que utilizas, también a tu champú. Muchas veces no nos damos cuenta y utilizamos un producto que no se corresponde con las necesidades capilares de nuestra edad. No basta con elegir un champú adecuado para pelo liso, rizado o teñido, a partir de los 50 años hay que ir un paso más allá.

Los 5 champús que necesitas para presumir de una melena llena de vida a los 50 años

Las melenas maduras sufren los cambios biológicos y, además, se les añade el daño del uso (y abuso) de tintes para tapar las canas, decoloraciones y herramientas de calor continuadas. Por ello, lo mejor es que utilices ‘champús antiedad’. Busca entre sus composiciones ingredientes naturales como los extractos botánicos ricos en proteínas vegetales (quinoa, baobab, guisante, macadamia, moringa…), todos ellos reparan en profundidad la fibra capilar y restauran la salud, la fuerza y la belleza del cabello. También van bien los champús que ejercen una acción detoxificante e incluyen activos que ayudan a recuperar la elasticidad y flexibilidad, como el ácido hialurónico.

Y… ¿sabías que existen los prechampús? Éstos están pensados para aplicar con el cabello seco antes del lavado (o la noche anterior), con el objetivo de ofrecer un tratamiento más intensivo que el que nos darían unos minutos de mascarilla o acondicionador en la ducha, por lo que son grandes aliados para las melenas que superan los 50 años.

