La rutina facial de noche es algo a lo que debemos acostumbrarnos si queremos ser constantes en la lucha contra el envejecimiento. Cada una tiene su propio ritual, pero a muchas nos pica la curiosidad por saber qué rutina siguen nuestras celebrities favoritas. Por eso, hoy os traemos la rutina de noche de Marta López Álamo. Os contamos los pasos que debéis seguir a continuación y os desvelamos los productos estrella para seguirla a rajatabla.

El primer paso que la influencer da en su rutina facial nocturna es desmaquillarse los ojos con el bálsamo Take The Day Off de Clinique. Eliminar los restos de maquillaje de los ojos es siempre una lucha, pero con este bálsamo lo conseguiréis en un periquete y además no dañara la piel sensible de los párpados.

Limpiar los poros y el exceso de grasa es súper necesario para la óptima absorción de los cosméticos, es un paso indispensable. Después, usa el limpiador de Paula´s Choice dando un suave masaje a la cara en círculos y creando movimientos ascendentes.

Marta López Álamo es muy constante con su rutina facial de noche

A continuación, la novia de Kiko Matamoros usa el ácido azelaico de Paula´s Choice Clear, que es un cosmético muy usado para combatir las espinillas, los puntos negros, está muy recomendado para aquellas que todavía sufran acné y ayuda a difuminar manchas.

Para reducir la formación de líneas dinámicas, patas de gallo y para hidratar la zona ocular con el ph correcto la modelo se aplica el contorno de ojos de Clinique All About Eyes. Este producto de belleza es uno de los más recomendados a partir de los 30 años para evitar la caída de los párpados y prolongar el buen estado de la piel de esa zona.

Por último, Marta ha incorporado a su skin routine una técnica que se ha vuelto completamente viral y que es muy fácil de hacer: el Gua Sha. Un masaje tradicional chino para relajar los músculos y combatir arrugas de expresión.