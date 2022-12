Un acabado ahumado en los ojos es el look de maquillaje al que las celebrities como Paula Echevarría o Ester Expósito suelen recurrir en las alfombras rojas y en los eventos más especiales. Elegante y sofisticado, un smokey eye es la mejor opción de maquillaje con el que si o sí triunfarás si aún no sabes cuál va a ser el look de ojos con el que acompañarás tu outfit de Nochevieja.

En noches únicas como la víspera de Año Nuevo nos tenemos que asegurar no solo de hacer un maquillaje a la altura de la elegancia de la noche, sino también de que nos dure intacto toda la velada, por eso, hoy te explicamos un par de trucos con los que elevar tu maquillaje y hacer que éste sea súper resistente. Toma nota.

Maquillaje en Nochevieja de ojos intacto toda la noche

El secreto de los grandes maquilladores para conseguir un makeup resistente a cualquier evento es aplicar una prebase de sombras antes de empezar a maquillar los ojos. Las largas horas de la noche o la grasa natural de nuestra piel puede poner en peligro la duración de nuestras sombras, por eso, debemos recurrir a una buena prebase para garantizarnos que esto no va a ocurrir en ningún momento.

Al preparar el párpado con una prebase y fijarla con una sombra en polvo, estarás creando una barrera súper resistente para hacer que las sombras que has difuminado anteriormente no se muevan de su sitio en toda la noche.

Un acabado elaborado pero sencillo

Es cierto que los smokey eye pueden resultar algo complicados de hacer debido a la intensa y larga tarea de asegurarnos que las sombras están correctamente difuminadas. Por eso, para facilitarse la tarea de difuminado y alargar la duración del maquillaje, los mejores maquilladores suelen recurrir a las sombras en cremas. Este producto es muy sencillo de usar pues, debido a su cremosidad tan característica, tiene una mayor facilidad para difuminarse. En tan solo unos segundos obtendrás una sombra difuminada con la cual crear dimensión en el párpado y comenzar a realizar el look ahumado tan deseado.

Cómo elevar tus ojos al siguiente nivel

Si en algo destaca el maquillaje para Nochevieja es por su elegancia y su brillo. Una vez tengas todas las sombras correctamente difuminadas y fijadas, finaliza el look con una sombra en crema o en gel de glitter en tonos topos, dorados o bronces. De esta sencilla manera, devolverás a tus ojos la luminosidad que las sombras oscuras del difuminado le han restado.

Estos son los sencillos pasos y trucos con los que podrás realizar un maquillaje con el que triunfarás y conquistarás corazones en una noche tan especial como la de Nochevieja.