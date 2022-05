¿Tienes planes este fin de semana pero no sabes cómo maquillarte? ¿Buscas un make up infalible que te proclame como la más guapa de tu oficina? En cualquiera de los casos Pilar Rubio puede ayudarte. Y es que la presentadora acaba de desvelar con pelos y señales, mejor dicho, paso a paso, cómo se maquilla cada día ¡y en pocos minutos!

«Desde que cambié mi color de pelo, he adaptado los tonos de maquillaje para integrarlos mejor con el nuevo look. Ahora bronceo más mi piel y utilizo tonos marrones y bronces. Este maquillaje que os muestro es el que suelo utilizar para sesiones de fotos y televisión. Me funciona tanto de día como de noche», escribe la mujer de Sergio Ramos junto a un vídeo tutorial.

Pilar Rubio muestra el paso a paso de su maquillaje express

¿Quieres saber qué pasos sigue Pilar Rubio en su maquillaje? Vamos poco a poco. En primer lugar la colaboradora de ‘El Hormiguero’ limpia y prepara su piel. Lo hace con agua micelar, sérum y crema hidratante. Ésta última comienza aplicándola por la base del cuello. Después, desliza tus dedos en forma ascendente hacia la mandíbula y continúa desde el mentón hacia las orejas. A continuación, hidrata alrededor de los labios, la nariz, el entrecejo y la frente.

Una vez lista, llega el momento de empezar con el make up. Pilar comienza aplicando corrector en las ojeras, nariz y rictus, para que no se marquen demasiado las arruguitas y líneas de expresión. Luego aplica la base de maquillaje. Eso sí, de cobertura ligera, para crear un efecto de rostro fresco que no deje de reflejar juventud.

A continuación, la presentadora utiliza un iluminador claro para sumar luz al arco de sus cejas. Acto seguido llega el momento de potenciar los ojos. Pilar Rubio lo consigue con un lápiz de color marrón, difuminándolo para que se integre mejor en el maquillaje. Luego añade lápiz por dentro del párpado móvil para densificar las pestañas.

¿Más? El siguiente paso es aplicar contouring con polvos bronce, para potenciar el moreno y estilizar los rasgos del rostro. Después añade un colorete tono coral a sus mejillas y un poco de iluminador, para ganar un toque más glamy.

Por último, la colaboradora rellena sus cejas para que se vean más pobladas y se centra en sus labios. Opta por una barra perlada, para aumentar el volumen de su sonrisa. ¿Como broche de oro? Un poco de máscara de pestañas para intensificar la mirada y… ¡lista!

¿Te animas a probar su maquillaje en casa?