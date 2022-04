La cuenta atrás ha comenzado. Faltan dos meses para el verano y el esperado y (temido) momento de empezar a quitarnos capas de ropa se acerca a pasos de gigante. Toca dejar respirar las partes de nuestro cuerpo que menos nos gustan (y las que más, también). Y, obviamente, ahora sí, la operación biquini está en marcha. En ello está Marta López Álamo. Si bien es cierto que ella cuida su silueta durante todo el año y no necesita ponerse las ‘pilas’ a contrarreloj, eso no quita para que de vez en cuando decida poner en marcha algún que otro plan para cuidarse.

Día a día vemos en sus publicaciones en las redes sociales un mix de fotografías de lo mas variopintas (nuevos modelitos de ropa, tratamientos de belleza punteros, en definitiva su vida…) y no se olvida de mostrarnos qué come o cómo cuida su atlética figura. Porque amiga, la novia de Kiko Matamoros nació con el favor de la genética pero ella se cuida, y mucho. Hoy, por ejemplo, ha subido a su perfil de Instagram una bebida casera detox para desintoxicar el cuerpo y eliminar grasas.

Marta López Álamo fan confesa de la limonada negra de carbón activo

La limonada de carbón activo es la nueva moda entre influencers de fitness, nutrición y vida saludable. En apariencia no es muy apetecible porque se trata de un líquido negro muy poco llamativo. Tiene ese color oscuro porque está hecho con carbón activado, al que se le añade zumo de limón, agua y algún edulcorante, -Marta pone Stevia (que se utiliza como sustituto del azúcar)-. El objetivo de este ‘jugo’ es ‘limpiar’ nuestros intestinos de sustancias tóxicas.

La limonada negra se puede tomar de vez en cuando para hacer un ‘reset’ después de comidas copiosas porque mejora el tránsito intestinal en diarreas y estreñimiento, y es especialmente bueno para aliviar los gases intestinales. Sin embargo, no sirve para adelgazar porque su consumo diario está desaconsejado.

Conoce sus riesgos y consulta con un especialista médico antes de probarlo

Aunque las bonanzas de carbón activado son prometedoras, es importante conocer los riesgos. No está científicamente comprobado que el carbón activado sea útil para tratar afecciones médicas. Aunque facilita las digestiones, reduce el colesterol y elimina impurezas del organismo, El uso medicinal de este producto no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y no debe usarse en lugar de los medicamentos recetados por su especialista en medicina, tal y como indica el centro de información drugs.com.