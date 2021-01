La modelo e influencer también ha caído rendida ante la crema favorita de Anna Ferrer Padilla, un producto para pieles secas que cuesta tan solo 8 euros.

Hace ya más de un mes, a mediados de de diciembre, Anna Ferrer Padilla confesaba a sus más de 600 mil seguidores que, por fin, había encontrado un producto con el que lograba cuidar su piel; y, al mismo tiempo, ser respetuoso con el planeta. Una loción que, después de mucho buscar y probar, se había convertido casi de inmediato en su crema favorita. «Llevo tanto tiempo buscando una crema de cuerpo natural y sostenible, que me cuide, que me hidrate de verdad y que me deje la piel luminosa…»; explicaba a sus followers a través de su cuenta de Instagram. «Si no lo habéis probado os recomiendo Weleda 100% que además lleva 100 años cuidando del medioambiente»; continuaba. La joven encontró en la marca suiza un perfecto aliado para mimar su piel y su entorno; logrando así sentirse bien tanto por dentro como por fuera. Pues bien, parece que la hija de Paz Padilla no es la única influencer a la que ha conquistado este cosmético.

La última en enamorarse de la gama Skin Food de Weleda ha sido Laura Escanes. La joven escritora y modelo, con total hostilidad y sin publicidad de por medio; quiso compartir con sus seguidoras su experiencia usando una de las fórmulas de la marca y su conclusión no podía ser más positiva. Y es que se ha convertido en su nueva crema favorita. «Llevo unos días utilizándolo para zonas muy secas y he notado mucha mejoría. Así que si os sirve, ahí va»; contaba a través de su cuenta de Instagram. «Yo este lo tenía en casa por recomendación de una maquilladora»; añadía.

Así es la crema favorita de Anna Ferrer Padilla y ahora también de Laura Escanes

La influencer, como Anna Ferrer pero también como celebrities de la talla de Victoria Beckham o Alexa Chung, se ha enamorado de la línea de productos Skin Food de Weleda. Concretamente, de su crema reparadora para pieles secas y dañadas. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues este cosmético tiene todo lo necesario para conquistar a todas nosotras. Se trata de un producto elaborado al 100% con ingredientes naturales y orgánicos y más del 80% de los extractos vegetales que contiene son de origen biológico. Además, esta crema consigue respetar la biodiversidad de animales, personas y plantas, gracias a que sus ingredientes se cultivan y cosechan de manera sostenible. Un todo en todo en uno que hidrata e ilumina nuestra piel respetando (y mucho) el mundo en el que vivimos. ¿Cómo no iba a enamorar a Laura Escanes? ¡Es un amor a primera vista!