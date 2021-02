La influencer nos ha dejado a todos con la boca abierta gracias a su nueva y sorprendente manicura inspirada en el universo. ¡Es de otro mundo!

Ella es, sin duda, una de las influencers más polifacéticas de España, el mundo y prácticamente todo el universo. Lo mismo te escribe un libro, que te protagoniza una campaña de moda, te cuenta su experiencia con la maternidad o te hace un divertido directo y te ameniza la tarde. Laura Escanes es capaz de hacerle frente a todo y lo ha demostrado en más de una ocasión. La joven de 24 años ha dejado más que claro que ella sirve, como aquel que dice, para un roto y para un descosido y a cada paso que da y con cada decisión que toma, consigue enamorarnos aún más. En su perfil de Instagram sus looks y modelitos nos sirven como perfecta fuente de inspiración; en sus streamings en Twitch, su conversaciones y monólogos nos hacen conocerla un poquito más; y en toda red social consigue dejarnos siempre con la boca abierta.

Hace unas semanas nos lograba sorprender tiñéndose la melena de rosa; unos días atrás hablábamos de su increíble habilidad a la hora de delinearse el ojo y hoy nos ha sorprendido gracias a una manicura de lo más espacial. Y por qué no decirlo, también espacial. Y es que la mujer de Risto Mejide se ha hecho una nueva manicura y, en esta última ocasión, ha optado por concentrar todo el universo en sus uñas. ¡Su manicura parece sacada de otro planeta!

La manicura más especial (y espacial) de Laura Escanes

No, no estamos exagerando. Laura Escanes ha sido capaz de concentrar todos los destellos del universo en su última manicura. Y es que la joven acudió ayer al salón de belleza de Hello Nails y consiguió crear en todas y cada una de sus uñas un efecto galáctico de lo más original. En tonos morados, rosas y azules; la joven influencer creaba un degradado muy elegante y a juego con su color de pelo sobre el cual añadió un poco de purpurina simulando a las estrellas, satélites, esteroides y planetas de todo el universo. Un diseño tan llamativo como juvenil con el que deslumbraba a cada paso.

Sin duda, se trata de una original forma de teñir sus uñas que no puede gustarnos más. ¿Y es que a quién no le gustaría tener una Vía Láctea condensada en sus uñas? Nosotras ya estamos pidiendo cita para replicar su diseño. ¡Nos encanta y mucho!