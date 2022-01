Confirmado: no hay ni un solo día en el que no veamos a alguna famosa en el ya conocido como ‘templo de la belleza’ de nuestro país, o lo que es lo mismo: Tacha Beauty. Si ayer mismo Rosanna Zanetti acudía para rejuvenecer su rostro y aportarle un extra de hidratación a su piel, ahora le ha tocado el turno a Lara Álvarez. La presentadora ha puesto rumbo a su oasis particular para recuperar su melena y combatir los daños que provocan los tintes, la decoloración y las herramientas de calor, que tanto usamos en los meses más fríos del año. Para ello ha recurrido al tratamiento más novedoso y eficaz. ¿Su nombre? Luxury.

Lara Álvarez cuida su melena con el mejor protocolo del momento

Lo dicen hasta los médicos. Lo más importante para mantener el cabello sano, fuerte y brillante es aportarle desde el interior todos los nutrientes y vitaminas que necesita. Una buena alimentación basada en frutas, verduras, carne y pescado es esencial para frenar la caída del cabello y fortalecerlo. Pero claro, en épocas como el invierno que el pelo sufre las consecuencias del viento, el frío y el abuso del secador y las planchas, se hace necesario aportarle un plus de cuidado con tratamientos específicos. Y así lo ha hecho Lara Álvarez, que se ha propuesto decir adiós a los deterioros de su melena con un tratamiento exclusivo de restructuración capilar para cabellos dañados.

¿En qué consiste? Básicamente el objetivo del tratamiento Luxury de Tacha es combatir los daños con un cocktail de colágeno marino hidrolizado y otros activos vegetales de origen orgánico que son capaces de devolver la fuerza y el brillo al cabello de forma casi mágica. Pero eso sí, este lujo capilar no está al alcance de todos los bolsillos, ya que el precio de cada sesión son 180 euros.

La constancia es la clave para presumir de ‘pelazo’

La recuperación del cabello de forma natural es un proceso lento vinculado al ritmo de crecimiento del pelo que requiere muchos cuidados y sobre todo constancia. Por ello, en casa también es fundamental cuidarlo adecuadamente. Recuerda que al menos una vez por semana es ineludible recurrir a la mascarilla, mejor aún si te la dejas al menos una hora.

Además, trata de evitar todo lo que puedas las herramientas de calor. Y si esto es algo imposible para ti, no olvides que es imprescindible utilizar antes un spray protector, te ayudará a minimizar los daños y a sellar las puntas. Un último consejo: no abuses de las gominas y lacas, y evita utilizar gomas muy tirantes para recogerte el cabello, ya que pueden causar rotura.