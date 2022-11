Isa Pantoja siempre ha sido amante de la buena alimentación, por ello, todas sus comidas suelen ser sanas. Normalmente, le gusta pasar tiempo en la cocina, para, obviamente, prestar atención a la calidad de los alimentos que consume. No se salta ninguna de las cinco comidas al día, en las que incluye proteínas, carbohidratos y grasas de forma balanceada.

Por ejemplo, en sus almuerzos, y teniendo en cuenta que no tiene mucho tiempo libre, soluciona el típico picoteo de media mañana con un mini bocata de pan de centeno, con una tortilla francesa, unas rodajas de tomate y un puñado pequeño de rúcula. Una opción salada nada pesada, con proteínas sanas, vegetales y que no le lleva más de 10 minutos de tiempo.

La hija pequeña de Isabel Pantoja utiliza sus redes sociales para, entre otras muchas cosas, impulsar un estilo de vida saludable que ella sigue, por lo que, siempre deja contenido detallado de sus rutinas en el gimnasio y sus platos favoritos. No solo nos da ideas muy útiles de ejercicios que podemos poner en practica todas nosotras, también nos cuenta sus recetas más apetecibles y bajas en calorías.

La dieta de Isa Pantoja se basa en la ingesta de mucha verdura, pescado y fruta

La joven dice que este tipo de alimentación le ha cambiado la vida y ha sido un auténtico descubrimiento porque no solo se siente mejor por fuera, sino también por dentro. Y hasta ha recuperado la salud de su pelo: «Ahora me brilla más y se me cae menos», dice.

Lo más importante para ella es no eliminar ninguna comida principal, ya que eso favorece la aparición de la ansiedad. Y, por supuesto, practicar ejercicio diario siempre que sea posible porque, de esta manera, libera endorfinas. Son hormonas que producen placer, propician un buen estado de ánimo y son analgésicas y sedantes.

Para ponerse en forma Isa sigue acude al gimnasio varias veces por semana y disfruta mucho cocinado platos saludables bajo la supervisión de un equipo de profesionales en nutrición. Con esto, además de un físico de infarto, también ha mejorado energía y su bienestar general. Isa dice que está feliz con sus nuevos hábitos y que incluso ha pasado de pelo a pelazo, en cuestión de semanas: «Estoy súper contenta con el tema de la alimentación porque desde que como mejor he vuelto a recuperar el brillo en el pelo y no se me cae».