Todas las mujeres tenemos unos productos que son nuestros favoritos y no pueden faltar en nuestro neceser. Uno, dos, tres… no hay cantidad fija. Hiba Abouk ha desvelado cuáles son sus tres fetiche que utiliza a diario y con los que logra un resultado «fresco, natural y luminoso», tal y como ella mismo ha comentado. Se trata de unos cosméticos que ella mismo ha lanzado junto a la marca de cosmética ETC. La actriz ha lanzado tres productos al mercado junto a esta firma, además de un cofre exclusivo completo con el que se puede comprar toda su gama de productos pero al menor precio.

Hiba Abouk ha lanzado una colección cápsula con sus tres cosméticos favoritos

A sus 35 años, Hiba Abouk presume de una tez perfecta, libre de imperfecciones y con mucha energía. Se trata de una rutina diaria de tres productos rápidos, limpios y fáciles de usar que son perfectos para un brillo impecable: una crema para el contorno de ojos, una hidratante y un bálsamo labial. En tan solo tres gestos podrás lograr unos resultados impresionantes con los que triunfar en tu día a día. Rápido y perfecto para aquellas mujeres que se le pegan las sábanas por la mañana y no pueden quedarse mucho tiempo en el espejo. O también para aquellas mujeres que optan por la sencillez y el minimalismo. También en la cosmética.

Y es que tal y como asegura la actriz, con solo tres productos se puede conseguir el resultado perfecto para el día a día. Eso sí, antes de aplicar estos cosméticos no olvides limpiar tu rostro. Este paso es fundamental en cualquier rutina de belleza. Tanto de día como noche. De nada sirve aplicarnos cosméticos si no tenemos nuestra tez limpia. Por eso, antes de optar por esta rutina, no olvides usar tu limpiador favorito y aquel que se adapte mejor a tu piel y a tus necesidades. No os hacemos esperar más y os mostramos los lanzamientos de Hiba Abouk, su primera inmersión en el mundo de la belleza.