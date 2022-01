Cualquier cambio, por muy sutil que sea, de algunas de las celebrities que más nos gustan no nos pasa inadvertido. Nos acaba de suceder con Amelia Bono, quien no ha necesitado cortarse la melena o cambiar drásticamente de color, solo con unas mechas ha logrado el twist más favorecedor. Pero no son unas mechas cualquiera. Estamos hablando de las French Balayage Vanila, las más favorecedoras y que cumplen con la naturalidad que buscamos casi todas.

Amelia Bono vive en Madrid pero no le importa viajar los más de 600 kilómetros que separan la capital de Barcelona para ponerse en manos de su estilista favorita: Ana Lérida del salón Anara by Ana Lérida, una gran especialista en este tipo de mechas: «He venido a hacer un cambio de look a mi salón favorito y luego os enseño el resultado», con una gran sonrisa y muy contenta entraba Amelia en el centro sabiendo que se iba a poner en las mejores manos.

Las mechas de Amelia Bono, las más naturales y las mejores para conseguir dar luz a tu rostro

Esta técnica es una de las coloraciones más solicitadas, ya que son mechas que se funden a la perfección con el cabello y se puede conseguir en todas las tonalidades, incluso en los más oscuros. Amelia ya había recurrido al salón de Ana Lérida en otras ocasiones, como cuando se atrevió a cambiar su larga melena por un long bob y ahora ha sido para aplicarse las French Balayage Vanila.

Las mechas balayage conquistaron a todas hace ya varios años, pero ahora es la versión french balayage la más demandada. Consiste en aclarar de manera suave el color del cabello desde el medio a las puntas, sin tocar la raíz (a diferencia que las balayage normales). De este modo se consigue un resultado mucho más natural y al no tocar la raíz el look es mucho más fácil de mantener.

Amelia ha salido del salón con una melena «brillante, viva y fresca», como ha asegurado la propia estilista y la influencer no puede estar más satisfecha con el resultado final. Su cabello es ahora más luminoso y lleno de luz, para realzar el rostro.

Encajan con todos los tonos de pelo

Si estas pensando en un cambio en este comienzo de 2022 las French Balayage Vanila que se ha puesto Amelia Bono son la mejor idea. Da igual que seas rubia, castaña, e incluso que tengas el pelo mucho más oscuro, porque quedan genial con todos los tonos. Y con ellas tienes la suerte de poder alargar un poco más tu paso por la peluquería.