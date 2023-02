Una incorrecta alimentación, el estrés, la falta de descanso, las alteraciones hormonales... Son muchos los factores que pueden hacer que nuestra melena esté más débil, reseca y apagada. Pero, sin lugar a dudas, el envejecimiento también juega un papel fundamental en el pelo. A partir de los 50 años la producción de proteínas, lípidos, melanina, queratina y colágeno disminuye, dando lugar a un cabello de aspecto frágil, pobre y quebradizo. Además, el paso del tiempo cambia las necesidades del cuero cabelludo igual que lo hace la piel del resto del cuerpo.

Para volver a presumir de una melena fuerte y llena de volumen hay un consejo clave: apostar por productos que ayuden a la recuperación de la fuerza y el brillo del pelo. Y ojo, porque no solo hay que prestar atención a la mascarilla, también al champú. Muchas veces no nos damos cuenta y compramos cualquier producto que vemos en el supermercado. ¡Error! Debes hacerte con el adecuado. ¿No tienes ni idea de cuál elegir? Toma nota, si ya has superado la barrera de los 50, lo ideal es apostar por un champú antiedad que contenga ingredientes naturales y sea rico en proteínas vegetales. Aunque también funcionan a la perfección los que ejercen una acción detoxificante e incluyen activos que ayudan a recuperar la elasticidad y flexibilidad del cabello. Y Rosa Benito utiliza uno de estos.

Rosa Benito ha desvelado cuál es su champú infalible para presumir de pelazo

"Doy fe de que es maravilloso para el cuidado del cabello". Junto a estas palabras la exmujer de Amador Mohedano ha compartido una fotografía de su champú favorito. Se trata de CURL PASSION, de Milk Shake. Un producto que está indicado para el cabello rizado. Lo cierto es que a pesar de que Rosa Benito trabaja su melena con planchas para lograr un acabado impecable, este champú le aporta ese extra de volumen que necesita para un resultado 10.

Su fórmula, enriquecida con extractos de pomelo, manzana y melocotón, limpia suavemente el cabello, favoreciendo su volumen y mejorando la elasticidad. Además, este champú también aporta máxima hidratación y suavidad al pelo.

La realidad es que las melenas maduras sufren los cambios biológicos y, además, se les añade el daño del uso (y abuso) de tintes para tapar las canas, decoloraciones y herramientas de calor continuadas. Por ello, utilizar un champú que retenga la nutrición en el cabello es clave. Y el que usa Rosa es perfecto, porque contiene ácido hialurónico. Éste penetra en la fibra capilar aportando hidratación y la rellena para que el pelo recupere su volumen y se vea (y sienta) más suave.

La colaboradora de televisión también ha revelado que utiliza el acondicionador de la misma gama, CURL PASSION, de Milk Shake. Su fórmula está enriquecida con aceite orgánico de Pracaxi y Babassu, proteína de leche y quinoa, y extracto de frutas, que ayuda a que el cabello se mantenga elástico y con un acabado duradero sin apelmazar. ¿Lo más? También incluye filtros protectores solares.

Recuerda que a pesar de que estemos en invierno, nuestro pelo sufre el efecto continuado de los rayos de sol, por lo que es fundamental protegerlo para que no se reseque en exceso y se oxide. ¿El precio de estos dos productos? 18 euros el acondicionador y 16 euros el champú.