Una piel joven no sólo se consigue con los cosméticos tradicionales. Realizar una rutina de ejercicios faciales antiaging es lo más eficaz para mejorar nuestro rostro y retrasar los signos de envejecimiento

En nuestro rostro y cuello hay más de 50 músculos que al igual que fortalecemos el abdomen o los glúteos también debemos hacerlo. Lo ideal para trabajar esta zona de nuestro cuerpo es realizar una rutina de workout facial que le aportará flexibilidad y elasticidad a los músculos de nuestro rostro. “El Workout facial tiene beneficios para la circulación y reduce la flacidez, lo que provoca la oxigenación del tejido, y con ello la firmeza. La rutina es sencilla y rápida, por lo que cualquier momento es bueno para realizarla. Los cosméticos como las cremas son los tratamientos antiedad por excelencia, pero si queremos resultados notables debemos fortalecer nuestros músculos faciales cada semana.”- afirma la doctora Aurora Rodriguez-Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado.

¿Cuándo es el mejor momento para realizar los ejercicios?

La ventaja del workout antiaging es que se puede realizar en cualquier momento del día, incluso mientras teletrabajamos desde casa. Aunque según la doctora Rodriguez Huergo: “Los ejercicios es preferible que se realicen por la noche antes de dormir cuando ya tenemos la cara desmaquillada y lavada para mayores beneficios. Al mismo tiempo, es una forma de liberar la tensión acumulada durante el día.”

¿Cómo saber si necesitas hacer los ejercicios antiaging?

En To Be Aguilar Delgado recomendamos practicarlo cuando notemos los músculos de la cara cargados y en tensión. Estos ejercicios, aparte de mejorar el aspecto facial en cuanto a volúmenes se refiere y retrasar los signos de envejecimiento prematuro, también nos ayudan a mejorar la movilidad de los músculos aliviando la sensación de rigidez. Lo ideal sería repetirlo un par de veces por semana.”- señala la doctora Aurora Rodriguez-Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado.

¿Qué necesitamos para llevarlo a cabo?

No necesitamos nada más que la tabla de ejercicios faciales que mostramos a continuación y buscar una postura cómoda frente al espejo. Es muy importante tener una buena iluminación para ver en el reflejo si los estamos haciendo correctamente. Te presentamos, la guía definitiva para mejorar tu rostro según la zona que quieras trabajar:

Las ojeras: El corrector antiojeras es nuestro mejor aliado, ya que es una de las zonas que más nos preocupan de nuestra cara. Por suerte, existen ejercicios que mejoran el color y el aspecto de la parte inferior de los ojos aportándonos luminosidad en la mirada. Se trata de subir y bajar varias veces el párpado inferior, sería como cerrar el ojo pero sin mover el párpado de arriba. Repetir varias veces.

Bolsas y ojos hinchados: Continuando con la zona de los ojos, actualmente la mirada es lo único que la mascarilla nos permite mostrar, por lo que no queremos tener ese aspecto de cansancio permanente y los ojos hinchados. El ejercicio consistiría en apoyar los dedos en las sienes y cerrar los ojos apretando muy fuerte durante unos segundos. Repetir el proceso 10 veces. Cuando acabemos, es muy importante relajarlos y permanecer con ellos cerrados unos segundos.

El cuello: Es una de las partes más susceptibles al proceso de envejecimiento, ya que la piel del cuello es mucho más fina y sensible que otras partes del cuerpo. El ejercicio es muy sencillo, se debe pronunciar la letra X varias veces de forma exagerada apretando fuerte los músculos. Sólo así será efectivo.

Papada y barbilla: La papada o la doble barbilla son uno de los problemas estéticos más frecuentes. El ejercicio consiste en levantar la barbilla y colocar la mano debajo de los músculos de la mandíbula, estirando hacia adelante y hacia arriba. También es muy efectivo abrir la boca lo máximo que podamos y mover la mandíbula inferior hacia dentro y hacia fuera de forma repetida.

Las mejillas y pómulos: Si buscas realzar los pómulos y adelgazar tus mejillas, repite este proceso: Hincha los carrillos de aire al máximo, expúlsalo y relájate. Repetir varias veces. También puedes torcer los labios a la derecha de forma que tiren del pómulo izquierdo y al igual con el derecho.

Las arrugas en los labios o código de barras: Evita estas temidas arrugas con el siguiente ejercicio: Pronuncia varias veces en voz alta las vocales A,E,I,O,U estirando la boca de forma exagerada. Repetir varias veces.

Arrugas en la frente: Estas líneas de expresión son las primeras que aparecen en el proceso de envejecimiento. Situaremos las yemas de los dedos sobre las cejas y las moveremos de arriba abajo unas repetidas veces sin despegar los dedos de la zona.