Empezar la mañana con una buena dosis de energía es fundamental, algo que sabe muy bien Raquel Bollo, quien necesita estar en forma para poder darlo todo en sus jornadas maratonianas de trabajo, -tiene su propia marca de moda RB (que responden a las iniciales de su nombre), donde diseña modelos de invitada y trajes de flamenca y también colabora los fines de semana con el programa de Telecinco ‘Viva la Vida’-. Por eso, nada mejor que comenzar, desde primera hora del día, comiendo de forma saludable.

La andaluza lo hace de una forma sencilla gracias a una bebida o concentrado que se prepara ella misma de aloe vera, té y fibra de avena y manzana. Una opción muy práctica e ideal para decir adiós a la retención de líquidos, el hinchazón abdominal y la grasa. Esta opción es perfecta si eres de esas personas a las que no les da hambre hasta media mañana, porque al ser una solución bebible no sentirás el estómago pesado. Si, por el contrario, eres de la que adora desayunar y necesitas comer bien para arrancar el día con actitud, añade a la bebida tostadas con aguacate, jamón ibérico, o huevo poché, por ejemplo. O una ración de fruta (si la comes entera aprovechas la fibra que tiene).

Lo que sí debemos tener en cuenta a la hora de preparar cualquier bebida es que no se debe endulzar. Lo correcto es tomar las infusiones solas, sin nada de azúcar, miel o cualquier tipo de edulcorante. De esta forma, obtendremos los beneficios y sabor naturales. Además de ayudarnos a adelgazar, también es bueno para controlar el nivel de azúcar en sangre, activar el metabolismo…

Raquel Bollo incluye en su desayuno la fibra para perder peso

¿Es verdad que la fibra ayuda a perder grasa? Rotundamente sí. Los expertos en nutrición aseguran que la fibra puede facilitar la pérdida de peso, aunque hay muchos otros factores que también participan, como el resto de alimentación que hagamos durante el día, el ejercicio físico, el nivel de estrés…

¿Cuánta fibra debo consumir al día? La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo entre 25 y 30 gramos al día. Para acercarte a esta cantidad puedes, por ejemplo, tomar tres piezas de fruta, dos raciones de verdura, una rebanada de pan y media taza de pasta o arroz cocidos o 50 gramos de legumbres. Si no comemos fibra, corremos el riesgo de sentir pesadez de estómago y estar más estreñidos.

Además de lo que injerimos, los hábitos ayudan, y lo qué hacemos y cómo lo hacemos mejorará mucho o poco nuestras digestiones. Por ejemplo comer despacio, sentadas, masticando bien y sin ansiedad es vital.

La televisiva lleva mucho tiempo cuidando su alimentación

Desde hace varios meses, Raquel Bollo, nos da sus tips tanto para mantenerse en forma como sobre sus trucos belleza para lucir estupenda. Ha dejado claro, a través de sus redes sociales, que sigue una dieta, tal y como confesó en su Instagram. Y aunque su perdición es la comida, intenta comer de forma saludable y comparte sus recetas con su medio millón de seguidores. En nuestra galería te dejamos algunas de ellas.