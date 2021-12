Lo hemos oído mil veces. Los expertos advierten de que saltarse comidas no es la forma más recomendable de perder peso, especialmente si hablamos del desayuno. ¿El motivo? Cuando dormimos nuestro organismo no permanece inactivo, sino que continúa desarrollando una serie de funciones vitales como mantener la circulación sanguínea, regenerar las células o fortalecer el sistema inmunitario. En resumen, una serie de actividades que consumen energía y, por tanto, que debemos restablecer mediante un desayuno saludable que nos ponga las pilas de nuevo. Además es importante que sepas, que cuando nos lo saltamos, nuestro organismo lo percibe como una situación de escasez y reacciona activando el metabolismo en ‘modo alerta’, liberando unas hormonas que lo hacen más lento y que estimulan el almacenamiento de energía en forma de grasas.

No necesitas más razones para empezar a desayunar bien, ¿verdad? Nosotras tampoco, así que ahora llega el momento de desvelar de una vez por todas cuál es el mejor desayuno para lograr mantener la báscula a raya. La respuesta la tiene Blanca Romero, que a sus 45 años, luce una silueta de infarto que consigue vigilando mucho su alimentación. Eso sí, cuidarse no significa, ni de lejos, no disfrutar de recetas y platos deliciosos.

Blanca Romero sabe cuál es el desayuno perfecto para cuidar su línea

La modelo nos ha dado la clave para empezar el día con buen pie: un desayuno a base de grasas saludables, frutas y verduras frescas, y carbohidratos de absorción lenta. O lo que es lo mismo: tostadas integrales de aguacate y tomate natural, y un buen zumo.

Los smothies naturales son ideales para sumar a nuestro organismo un chute de antioxidantes. Las ideales son la tradicional naranja, muy rica en vitamina C; el plátano,

por su aporte en carbohidratos, fibra y potasio; y los frutos rojos, que combaten los radicales libres. ¿Un truco de las que más saben? Si le añades a tu zumo un poco de jengibre, conseguirás acelerar tu metabolismo y quemar calorías más rápidamente.

Pero además, tal y como hace Blanca Romero, tampoco pueden faltar en tu desayuno las grasas buenas. El aguacate es uno de los alimentos más completos que existen, ya que es rico en vitaminas y minerales, y tiene una buena cantidad de proteína y grasas saludables Omega 3. No le tengas miedo, a pesar de que contiene calorías no aumentará tu peso en absoluto.

En cuanto al pan, mejor tómalo en su versión integral, aunque ‘engorda’ lo mismo que el pan blanco, contiene más fibra y te ayudará a lograr la regularidad intestinal. El de centeno y el de espelta también son buenos aliados, ya que son muy saciantes y mantienen el hambre y la ansiedad a raya durante muchas horas.

¿Has tomado nota de todo? Entonces pon este desayuno en práctica estas navidades, ¡sin excusas!