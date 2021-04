Sumamente favorecedoras, las medias melenas se adaptan a todo tipo de estilos: lisas, con volumen, con ondas, capeadas, etc… ¿qué versión le queda mejor a tu rostro?

La media melena se ha convertido en el corte más deseado por las que más saben de moda. A pesar de ser un look fácil de conseguir y muy versátil, hay que tener en cuenta que según la forma de tu rostro es mejor una versión u otra. Por ese motivo, hablamos con María del Mar Hierro, responsable del salón Menta Beauty Place de la calle Príncipe de Vergara, 280 en Madrid, y David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, quienes nos dan las claves para estar perfecta siempre con este look tan versátil que vuelve a estar de moda en estos meses de primavera. Y es que aunque existen diferentes tipos, os traemos la guía definitiva de la media melena para elegir la que mejor se adapte a nuestro rostro sin caer en ningún renuncio. Los expertos nos dan las claves para estar ideales.

Así debe ser tu media melena según tu rostro

Como bien reconoce María del Mar Hierro, responsable del salón Menta Beauty Place en la calle Príncipe de Vergara, 280 en Madrid, la media melena nunca pasa de moda sobre todo por su capacidad de adaptación y versatilidad: “Y no solo eso, las medias melenas sientan muy bien, aportan un look muy femenino y son muy cómodas”. Además, admiten distintos largos, diferentes para cada tipo de rostro: “Para uno más redondo lo ideal es elegir un largo a la altura de la clavícula tipo long bob, no muy desfilado en la zona del rostro, dejando la raya en medio y la parte de atrás ligeramente más corta” – sugiere María del Mar.