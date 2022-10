Las cremas antiarrugas son muy hidratantes y están elaboradas con ingredientes activos que ofrecen beneficios adicionales. Estos componentes añadidos tiene como foco mejorar el tono, la textura, las líneas finas y las arrugas del rostro. Si buscas una crema perfecta para decir adiós a las arrugas. Presta atención a su composión. Los siguientes son ingredientes comunes que pueden ayudar a mejorar la apariencia de tu piel.

Son cremas de uso diario. Por eso, es probable que tengas que usar la crema antiarrugas una o dos veces al día durante varias semanas para notar una mejoría. Y una vez que dejes de usar el producto, recuerda que tu piel volverá a su apariencia original. En resumen, un producto antiedad puede mejorar el aspecto de tus arrugas, según la frecuencia con la que la uses, el tipo y la cantidad de ingrediente activo en la crema antiarrugas y el tipo de arrugas que quieras tratar. No hacen magia, pero sí ayudan.

Comprueba siempre que tu crema antiarrugas tenga Vitamina C y Coenzima Q10

La Vitamina C (ácido ascórbico), es un fuerte antioxidante, lo que quiere decir que defiende la piel de los radicales libres que dar lugar a la formación de las arrugas. La vitamina C puede ayudar a guardar la piel del daño solar, y reducir las líneas de expresión y las arrugas. Antes de utilizarse, y entre cada uso, las lociones antiarrugas, que contienen vitamina C, deben guardarse en lugares donde no estén expuestas al aire y la luz solar. Las mejores concentraciones de vitamina C en los productos de belleza están entre el 15 y el 20%

Por su parte, Coenzima Q10 es vital para reducir las bolsas de alrededor de los ojos y proteger la piel del daño causado por el sol. Además, tiene tres funciones clave: defiende las células cutáneas, mejora la producción de colágeno y elastina y ayuda a la renovación celular. La coenzima Q10, al igual que la vitamina C o el ácido hialurónico, se encuentra de forma natural en el cuerpo aunque, con el paso de los años, su producción cae considerablemente y por eso necesitamos una ayuda extra.