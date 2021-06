Si eres de esas a las que le salen manchas siempre que intenta tomar el sol y ponerse morena, Amelia Bono tiene la mejor solución.

Especialmente en los meses de verano, debido a que tenemos más oportunidades de tomar el sol; solemos encontrar en nuestra piel algunas manchita indeseadas. No debemos preocuparnos, es algo totalmente normal. Especialmente pasada una edad. Esto se debe a que, con el transcurso del tiempo, nuestro rostro, manos y escote sufren problemas de pigmentación debido a la acumulación de radiación solar a lo largo de nuestras vidas. Algunas de las manchas que aparecen son oscuras, otras más claritas, pero todas tienen su origen en que hemos pasado sin llevar protección más horas al sol de las recomendadas. Y es que, aunque lo hemos repetido hasta la saciedad, nunca nos cansaremos de decirlo: Es muy importante aplicar cremas solares en cualquier época del año, pero especialmente en verano.

Esta es una lección que ya tiene más que aprendida Amelia Bono, que sabe de sobra lo importante que es aplicar cremas solares antimanchas siempre que vayamos a tomar el sol; pero también siempre que vayamos a estar en la calle más tiempo del recomendado. Es por ello, porque ella es consciente de la importancia de una buena rutina facial; por lo que ha querido compartir con sus más de 374 mil seguidores en Instagram su secreto para tener una piel perfecta y libre de manchas.

La crema solar antimanchas que ha conquistado a Amelia Bono (y que tú deberías usar antes de tomar el sol este verano)

«¡Llega el buen tiempo y con él la época de terrazas! Como os he dicho en varias ocasiones tengo una piel muy delicada y me encanta protegerla todos los días del año, y en esta época mucho más. Nunca salgo de casa sin mi NIVEA SUN protección facial anti manchas con Q10. Es ligera, me protege del sol y encima es antimanchas. ¡Me encanta!»; escribía emocionada la influencer. Y no nos extraña lo más mínimo, pues esta crema solar es de lo más efectiva y, además, no puede tener mejor precio. ¡Y es que actualmente está rebajada en Amazon y puede ser tuya por menos de diez euros!

Se trata de una crema especialmente desarrollada para la delicada piel del rostro. Su fórmula con protección ultraespectro protege la piel del daño inducido por los rayos UVA/UVB y de los efectos de la luz visible de alta energía (aquella que emiten las pantallas del móvil o del ordenador). Su fórmula con Q10 previene y combate la aparición de líneas, arrugas y manchas de pigmentación inducidas por el sol, además de evitar el envejecimiento de la piel. Un todo en uno que sienta divinamente y con el que Amelia Bono no puede estar más encantada.