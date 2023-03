¿Quieres conseguir la base de maquillaje más buscada (y más bonita) totalmente gratis y haciéndola tu misma en tu propia casa? Pues sigue leyendo para saber cómo crear el look beauty que más está triunfando actualmente.

No todas nosotras disponemos de 50 euros (o más) para comprarnos la base de moda. Pero no desesperes porque las redactoras de Semana nos sabemos todos los trucos de belleza para que puedas estar siempre perfecta por muy poco dinero.

El efecto de la base que queremos recrear es el de la famosísima base de maquillaje Hollywood Flawless Filter de Charlote Tilbury. Una de las bases favorita de las expertas de belleza. Ahora, si haces todo lo que te decimos a continuación crearás una base propia y única por la que todos te van a preguntar.

El objetivo es crear una base de maquillaje con ese efecto glow que te de un aspecto, sano, radiante y luminoso en tan solo uno segundos y que tú misma podrás crearlo con productos que ya tienes en tu tocador.

Para ello sólo vas a necesitar tu base de maquillaje favorita (que sea en formato líquido) y un iluminador que no tenga particulas de glitter (este paso es muy importante para que la mezcla funcione bien).

Profundiza en el truco que te hará renovar todos tus maquillajes

Lo que vas a hacer a continuación es rallar tu iluminador para conseguir sacar una buena cantidad de polvo de producto, lo apartamos y le aplicamos una buena cantidad de base de maquillaje. Lo vamos a mezclar muy bien removiendo durante un rato y creando una mezcla lo más uniforme posible.

Después de esto, aplícalo sobre tu rostro como lo haces con tu base habitualmente. Si quieres un toque más natural aplícalo directamente con tus manos o utilizando una brocha de pelo suelto para que la capa que apliques sea lo más fina posible.

¿Lo mejor de este truco?

Podrás regular el brillo que quieres que tenga la base modificando las proporciones de tu mezcla, también podrás jugar con la cobertura desde la cantidad de producto que te aplicas, las capas que extiendas o los utensilios que utilizas para aplicartelo. Prueba a difuminarlo con una esponja o una borla para crear una mejor cobertura.

¡Y ya esta! ahora podrás continuar tu rutina de maquillaje como haces siempre y conseguir un aspecto diferente dependiendo del maquillaje que quieras realizar. Puedes dejarlo así para un look natural o conseguir un efecto clean look o realizarte un buen maquillaje de ojos como un ahumado, o halo eyes con sombras metalizadas para un look más atrevido.

Las posibilidades son infinitas y lo mejor de todo es que no te tendrás que gastar un solo euro para conseguirlo.¿Quién no tiene ya una base de maquillaje y un buen iluminador siempre a mano?

Recrea la base de maquillaje más buscada del momento totalmente gratis

Si este truco no te acaba de convencer puedes probar a combinarlo con distintas bases de maquillaje o correctores y jugar con los iluminadores. Encontrarás productos muy baratos (y muy bonitos) actualmente en el mercado para probar nuevas combinaciones y crear una base perfecta, única y adaptada específicamente para ti.

Porque para estar guapa nunca ha sido necesario gastarse una millonada. Ahora con este ingenioso truco que te acercamos podrás lucir el maquillaje más radiante del momento sin esfuerzo.

Créenos, nosotras ya lo hemos probado y estamos absolutamente obsesionada creando nuevas mezclas con nuestros maquillajes. Rebusca en el fondo del cajón y da una segunda vida a ese producto que casi no usas para crear tu nuevo maquillaje favorito. ¿Te atreves a intentarlo?