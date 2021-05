Su impecable melena rubia es su seña de identidad, pero Carmen Lomana se ha animado a cambiar de look y está más guapa que nunca

La llegada del verano es una de las épocas preferidas para dejarnos llevar y renovarnos. Incluso mujeres con un estilo muy definido nos sorprenden poniéndose en manos de su estilista para hacer un esperado cambio de look, que aunque no sea muy radical, siempre refresca y actualiza. Eso es lo que ha hecho Carmen Lomana, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y con las ideas muy claras sobre lo que le queda bien y lo que no. Su imagen siempre va asociada a su impecable melena rubia, a la que ahora ha querido dar un pequeño cambio. ¿El resultado? Una imagen todavía más elegante y sofisticada… aunque te parezca imposible.

Siempre con un look perfecto e impecable

Ver cada uno de los looks de Carmen Lomana es una lección de estilo. Su armario es el objeto de deseo de cualquier persona amante de la moda, con piezas exclusivas de las primeras firmas que son auténticas joyas. Pero al margen de sus siempre elegantes estilismos, otro de los rasgos que más llaman la atención de la empresaria es su impecable y perfecta melena.

Desde que la conocimos luce la misma melena rubia perfectamente peinada. Ya sea en un fiesta, en una intervención en algún programa de televisión en el que colabora, en una comida con amigos o en un día en la playa, su melena suelta es su peinado ideal. Ahora se ha puesto en manos de su estilista del centro Tacha para un pequeño cambio con el que afrontar el verano.

Media melena con ondas

Carmen se ha animado a cortarse el pelo, dejándose una media melena rozando el hombro muy favorecedora y versátil, que ha peinado con raya al lado y unas ondas deshechas. El resultado nos encanta tanto como a ella, quien, además, se lo ha pasado en grande en la peluquería: «Hoy me corte bastante el pelo y mi queridísimo @juandiegoteo que me cuida mi melena me ha hecho vídeos y nos tiramos un rato muertos de risa jugando al “postureo”, lo pasamos fenomenal».

No es un cambio radical, pero nos gusta ese aire más fresco y juvenil que le ha dado a su melena. Y también ha encantado a sus miles de seguidores que no han dejado de lanzarle piropos ante su nuevo look.

Después de un año atípico, Carmen Lomana se prepara para vivir un verano como los de siempre y ponerse a punto es el primer paso. Su casa de Marbella se convierte en su cuartel general durante estos meses, pero también hace escapadas a otros lugares llenos de glamour y donde se dejan ver celebrities de todo el mundo, como Saint Tropez. Ella misma ya ha asegurado que muy pronto se reunirá con sus amigos en este precioso enclave de la Costa Azul, donde lucirá sus estilismos más chic y su nueva melena.