Nuestra piel necesita cuidados a diario. No solo tenemos que tener en cuenta la rutina de día (crema hidratante, protección solar...), la de noche es igual o más importante incluso. Carla Barber es nuestra médico especialista en medicina estética más famosa y si hay algo de lo que sabe es de belleza. Por eso, nos ha revelado las claves y los productos que tenemos que utilizar para preparar nuestra piel antes de dormir. Y te los vamos a enseñar todos... ¡Atenta!

La piel del rostro es muy sensible, especialmente si sufres de piel reactiva o si te has realizado algún tratamiento estético hace poco. Llevar maquillaje durante todo el día, agentes externos como el sol, el viento, la contaminación... Todo eso puede hacer que al llegar a casa sintamos nuestra piel apelmazada y sin brillo. Para contrarrestar estos síntomas, tenemos que realizar una buena rutina de skincare antes de irnos a dormir. Comenzaremos siempre por un agua micelar y un limpiador espumoso, y, tras esto, aplicaremos los productos más específicos. ¿Quieres aprender a hacerlo de forma experta? No pierdas detalle a este post.

La rutina de noche de Carla Barber

La Dra. Barber puede presumir de tener una piel más que perfecta. Además de los tratamientos estéticos que se realiza cada cierto tiempo, también utiliza cosméticos de calidad que le ayudan a mantenerla así de bien. Y es que existen productos que actúan mientras duermes y que te aportan todo lo necesario para mantener un cutis joven y suave. ¿Quieres saber cuáles son? Te los enseñamos.

Para la rutina de noche, Carla utiliza cuatro productos concretos: un sérum con ácido hialurónico para pieles deshidratadas que necesitan un toque de frescura; una bruma con acción unificadora del tono, antioxidante e hidratante, que, además, tiene poder antiinflamatorio; una ampolla flash que limpia, purifica y calma tu rostro en tan solo 8 horas (mientras duermes) y, por último, una crema calmante con efecto instantáneo que es ideal para las pieles más sensibles.

Todos estos productos te aportarán un cuidado muy especial y necesario para tu rostro y te ayudarán a mantenerlo fresco, luminoso y terso. Si quieres saber más detalles sobre ellos, sigue bajando hasta nuestra galería. Ahí te lo contamos todo.