Sabemos que alimentarse correctamente, comiendo saludable, haciendo deporte y luciendo una figura que nos complazca es siempre bueno para nuestra salud interior y exterior. Pero, ¿qué pasa con esos días de ‘bajón’ en los que el cuerpo nos pide alimentos ‘prohibidos’ y que no tienen nada que ver con una alimentación saludable? Te dejamos el capricho dulce al que Victoria Federica no puede decir que NO, cuando quiere ‘pecar’.

«No abusar del chocolate», ¿quién no ha oído esa recomendación? O, mejor dicho, ¿quién no ha caído rendido a las delicias dulces menos sanas? Lo sabemos; tú también. El chocolate no tiene tan buena fama debido a su alto contenido en grasas y azúcares. Sobre todo, cuando se trata de picar entre horas a media mañana, tarde, e incluso por la noche. Dicho de forma sutil, no es una opción muy healthy. Y, aunque somos amantes de la comida sana y siempre te recomendamos los mejores platos para estar en forma, la idea que ha compartido la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ¡nos encanta!

La joven que, como bien comprobamos en todas sus fotos, tiene un cuerpo esbelto y atlético por genética, no sigue una rutina muy férrea ejercicios (o al menos que nosotras sepamos) aunque va a un prestigioso gimnasio, ni tampoco una alimentación muy cuidada. De hecho, es de las que se cae rendida ante el chocolate (como nosotras). Y es que la nieta del rey emérito no solo sucumbe a la crema de cacahuete cuando darse un capricho, como ya os adelantamos en ESTE ‘post’, sino que también sacia su gula con buenas dosis de ‘Nutella’. Sí, ¡NUTELLA! Es pocos saludable, sí, pero, ¡está riquísima!

Victoria Federica comparte su capricho dulce MENOS saludable

Junto a un carro de la compra, y en el pasillo menos saludable del supermercado, Victoria posa sujetando con ‘deseo’ un bote XXL de Nutella. La radiografía nutricional de esta crema de chocolate no es precisamente saludable. Su primer ingrediente es azúcar, equivalente al 55% del producto. El segundo ingrediente es aceite vegetal, quedando como último ingrediente las avellanas. Se promociona como un producto de avellana, cuando realmente es azúcar y grasa con muy poco de este ingrediente (13% – 2.34 gramos, no equivale siquiera a una avellana completa).

Cada porción de 18 gramos (g) contiene 10 g de azúcar, lo que equivale a 2 cucharadas cafeteras. Es por esto que la cantidad de azúcar presente en el producto es alta. Y es que este alimento ‘prohibido’ no es del todo sano. Pero, de vez en cuando, ¿a quién amarga un dulce? Sabemos que ‘Vic’ ama el dulce, pero también que lo consume de forma moderada.

Esta deliciosa, sí, un manjar… son pocos los que pueden evitar ver un frasco de Nutella y no probar solo un poco. Sin embargo, no podemos abusar de este tipo de alimentos. Además si la comes que sea de forma eventual y nunca en el desayuno, porque por su alto contenido de azúcar refinado tus niveles subirán y tendrás más energía de pronto, pero cuando estos caigan notarás el bajón muy fuerte.