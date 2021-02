La reina Letizia nos ha regalado grandes cambios de imagen (a veces a modo de tinte y otras a modo de peinado) que merecen la pena recordar. ¡Estas son las mejores!

La es Reina Letizia una de las royals más camaleónicas del momento. No hay más que echar la vista atrás; visionar algunos de sus looks de hace años; y compararlos con los de sus últimas apariciones públicas para darse cuenta. Al contrario de lo que ocurre con algunas de sus coetáneas, como Matilde de Bélgica o Victoria de Suecia, que tienen un estilo muy marcado; la española sabe cómo modificar su aspecto, según las modas y las circunstancias, para darnos grandes momentazos fashionistas. Sus estilismos son todos dignos de análisis y, aunque no todos nos consiguen conquistar, la gran mayoría lo hacen y se convierten en nuestros auténticos favoritos. Lo mismo ocurre con su pelo. Letizia suele optar por peinados y looks de lo más distinto, regalándonos grandes cambios de imagen de lo más sorprendente que acaban haciendo historia. Y eso es precisamente lo que venimos a tratar en este simpático y honesto artículo.

A pesar de que, en sus primeros años como miembro de la Casa Real, Letizia pecaba de prudente y que, cada vez que se atrevía con un cambio, lo hacía de una forma un tanto peculiar; lo cierto es que ahora la royal española se ha ganado el respeto de todos gracias a sus increíbles aciertos a la hora de elegir look. Si apuesta por un cambio de imagen, lo hace con una intención y siempre consigue sorprendernos (en el mejor sentido de la palabra).

Letizia, reina absoluta de los mejores cambios de imagen

La hemos visto llevar un falso bob de lo más acertado; recoger su pelo en un sinfín de moños y coletas; y cambiar de color en más de una ocasión. Además de, en sus últimos actos, atreverse a lucir sus canas de la manera más natural, como también han hecho otras monarcas como Carolina de Mónaco. Una decisión controvertida que nosotras, desde aquí, no podemos aplaudir más.

La Reina Letizia se atreve con todo y eso es de valorar. Aunque haya ocasiones en las que falle (porque errar es humano); la gran mayoría de veces consigue sacarnos una sonrisa y ser la fuente de inspiración más fiable. Es precisamente por ello por lo que hemos querido hacer una selección de los ocho cambios de imagen más sorprendentes (y apropiados) de sus últimos años. Toma nota y apunta porque, sin duda, te servirán de guía para tus próximos eventos (si la situación nos deja, claro). ¡Vamos allá!