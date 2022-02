¿Te has quedado sin palabras al ver el tipazo de Marisa Martín Blázquez? Tú también puedes ejercitarte como ella. Hemos hablado con su coach, Moisés Benavente Miana, y nos ha confesado cómo se consigue un cuerpo de escándalo como el suyo: “Cuando empezamos a trabajar marcamos el objetivo de conseguir mejorar los niveles de fuerza, ganar masa muscular, disminuir en la medida de lo posible efectos asociados a la menopausia y al paso de los años”. ¿A qué esperas para calzarte las zapatillas?

Marisa Martín Blázquez trabaja para sacar su mejor versión (y lo consigue)

La periodista entra al plató de ‘Viva la vida’ cada fin de semana masticando seguridad, pero no viene sola, llega cargada de un halo de energía positiva. Y aunque parece que es de esas mujeres que han sido tocadas con la varita mágica de la genética, ¡también se lo trabaja! De hecho, en fan confesa del deporte desde siempre. Competía en natación y natación sincronizada hasta su llegada a la Universidad. Después, lejos de cambiar el ejercicio por los libros, compaginó ambas modalidades y siguió entrenando.

Actualmente la periodista trabaja junto a su entrenador una vez por semana, y lo complementa con varios días de entrenamiento en casa, también practica yoga y lleva un estilo de vida muy activo y saludable. Y es que no hay fórmulas mágicas para conseguir estar buena forma física. El único secreto, es la disciplina. Y de buena doctrina, Marisa sabe mucho. Lo cierto es que su figura atlética y, en concreto, sus brazos, llamativamente fuertes y atléticos no tienen nada que envidiar a los que luce siempre la reina Letizia.

Lo que más no llama la atención de su escultural cuerpo es esta zona, aunque la colaboradora de Telecinco y su preparador físico sostienen que no la trabaja más de lo que ejercita el resto del cuerpo: “Dentro del programa de entrenamiento no hay ni un 1% destinado específicamente al brazo, muchos de los ejercicios que hacemos son globales (implican más músculos)”, nos dice Moisés. Y es para lucir unos brazos firmes, como los suyos, en los que se aprecien con claridad bíceps y tríceps se debe entrenar fuerza, con cargas relativamente altas y cuidar mucho la alimentación para mejorar nuestra composición corporal.

Así es su rutina de ejercicio

Para alcanzar el éxito hay que ganárselo. Por eso no escatima en su entrenamiento, que combina con su profesión de periodista y su labor como madre. Una hora a la semana, bajo la supervisión de Moisés, desde hace cuatro años, es el tiempo que dedica a su meta. Además de fuerza, practica Yoga y se ejercita en casa siempre que puede. Cuando acude al gimnasio con su coach divide el entrenamiento en tres bloques clave.