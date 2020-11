Fue la reina del confinamiento con sus bailes. Ahora Anabel Pantoja publica un libro con recetas, ejercicios y consejos para ser una curvy feliz. Te adelantamos lo que cuenta

Durante el confinamiento Anabel Pantoja, abanderada de las chicas curvy y sin complejos, se convirtió en una estrella de las redes con sus bailes y fue la personal trainer de sus compañeros de Sálvame desde su casa en Canarias. Ahora lanza su primer libro, El plan de Sálvame para curvys, basado en la sección del programa de Telecinco, donde nos enseña a conseguir estar en forma y sentirte bien tengas el cuerpo que tengas, y que encontrar el equilibrio entre la actividad física y una adecuada alimentación es algo fundamental en este propósito. El libro también nos enseña sus recetas preferidas para aprender a cuidarnos y a querernos, dos imprescindibles para lograr disfrutar de la vida y ver siempre el lado bueno de las cosas, según su filosofía de vida.

La sobrina de Isabel Pantoja no está viviendo su mejor momento. A la preocupación por la guerra pública entre su querida tía y su hijo Kiko Rivera, un hermano para ella, une el accidente de surf que le rompió el peroné, la obligó a pasar por el quirófano y la mantiene en reposo sin poder salir de casa. Pero seguro que su ánimo se recupera con la publicación de su libro el 10 de noviembre.

Aceptarse como es

Con un estilo muy personal, el libro está dirigido a mujeres sin complejos que se aceptan y se cuidan sin tener que depender de la esclavitud de la báscula: «Sin ser experta ni pretenderlo, me gustaría proponeros un plan de entrenamiento a mi manera. Quiero que me acompañéis en mis rutinas diarias con el fin de movernos juntos y, sobre todo, de pasárnoslo bien. Eso sí, para no dejarlo a medias necesitamos una cosa muy importante: fuerza de voluntad», dice Anabel sobre la intención que quiere plasmar en el libro.

Y continúa: » No vale rajarse ni poner excusas. Quiero que no perdamos la motivación ni la ilusión. No se trata de marcarnos correr una maratón o convertirnos en triatletas. NO. Lo que me gustaría es realizar pequeñas metas, medibles y alcanzables. Porque no queremos abandonar a la primera de cambio. Hay que conseguir que el deporte se convierta en una rutinadiaria de la que no podamos prescindir».

Los sencillos consejos de Anabel Pantoja

Anabel tira de cosas muy sencillas para estar en forma: «Sube y baja escaleras durante un minuto y medio. Si no tienes escaleras, sube y baja de algún cajón o taburete que tengas. Como podrás imaginar, cuanto más rápido vayas, más marcha le darás a tu corazón para

subir sus pulsaciones y empezar ya a quemar grasa».

Sus bailes fueron otro de sus grandes hits durante el confinamiento y que en su libreo también comparte: «Uno de los temas que más éxito ha tenido entre mis followers

cuando lo he bailado ha sido La caprichosa. Música a tope para mover tus caderas. No importa si no sabes moverte, lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Darlo todo. Y es que lo más importante a la hora de bailar es LA ACTITUD. De espaldas, levanto el brazo y muevo el trasero hacia un lado y hacia otro, bajo despacito muy sensual y me rozo las caderas con ambas manos. Doy saltos y me pongo de frente para mover brazos, hombros y pecho. Subo, bajo mi cuerpo, me contoneo y me ayudo de los brazos mientras canto.

Sus recetas favoritas son otros de los puntos del libro, pero no unas cualquiera: «Estas recetas se las dedico «a todos ustedes», en especial a los que les encanta mojar el

huevo frito en pan con cebollita y disfrutar de una buena comida en la mejor compañía.