Descubrir a qué huelen las famosas es algo que nos encanta. Nuestro lado sensual ha salido a flote, cuando hemos descubierto la fragancia explosiva que usa Ana María Aldón cuando quiere sorprender en sus citas más especiales. Sin embargo, para el día a día es más conservadora y usa un perfume femenino, dulce y duradero que también engancha. Pero atención porque cuando se trata de salir por la noche, la diseñadora saca su lado más erótico (olfativamente hablando).

Cuando huelas el perfume Rush de Gucci nos darás la razón. Dentro de ese llamativo estuche en color rojo chillón, encontramos una fragancia envolvente y femenina que se construye a base de notas de vainilla, gardenia, jazmín o flores exóticas. ¿El resultado? Un aroma floral sensual, dulce pero no excesivo, de esos que llevaríamos a todas horas porque atrapa.

Desde ya nos declaramos súper fans de este olor que es elegante e intenso pero no empalaga nada y, además, tiene un precio bastante razonable. En la perfumería Primor, el frasco de 30 ml, tiene un precio de 34,95 euros.

El perfume nuevo de Ana María Aldón es ideal para llevar de noche

La elección del perfume es algo muy personal, porque solo tú lo vas a llevar. A la hora de elegir fragancia no la huelas directamente del bote, porque así solo percibirás el alcohol y las notas de salida. Pruébalo en la tira de papel y después en la muñeca. Cuando lo uses en casa, no lo frotes porque el olor cambiará: vaporiza a 4 o 5 centímetros de la piel. Para notar el verdadero aroma tienes que esperar un tiempo y recuerda que si realmente es bueno, el olor durará varias horas. El de Ana dura un montón y deja huella.