¿Eres de las que sufre de piel agrietada y seca en invierno? Es completamente normal, el frío, aunque no lo parezca, reseca mucho la piel y puede llegar a cuartearla. Por eso debemos estar preparadas para luchar contra estos efectos que pueden acentuar los visibles signos de la edad tanto en nuestro rostro, como nuestro cuerpo. Anita Matamoros hoy nos ha desvelado qué productos no pueden faltar en su neceser este invierno. Te contamos uno a uno sus beneficios.

A la hija de Kiko Matamoros y Makoke le encanta probar nuevos productos de belleza y no todos son de firma cara. Anita ha empezado a utilizar una de las cremas que más éxito ha logrado tener en redes sociales, por lo hidratante que es y por que sirve igual para rostro que para el cuerpo. Se trata de la célebre Skin Food Crema Reparadora de Weleda específica para pieles secas. Tiene un precio de 7,99 euros y os encantará. Otras influencers como Rocío Osorno, su propia hermana, Laura Matamoros o Violeta Mangriñán, también se han enganchado a estos productos.

Anita Matamoros confía su piel a Welleda y usa estos cinco productos infalibles

La joven influencer también se asegura de que su rostro envejezca un poquito más despacio. Por eso, a sus apenas 22 años, ya previene los primeros signos del envejecimiento con el sérum de granada reafirmante de la misma marca. Ese sérum que contiene un extracto de zumo de granada concentrado ayuda a mejorar la elasticidad del rostro y aporta luz y brillo a nuestra piel. La granada es una de las frutas con más antioxidantes que podemos encontrar, por eso se utiliza para prevenir el envejecimiento celular y el daño oxidativo.

Uno de los imprescindibles que no pueden faltar en ningún neceser es el desodorante. Muchos aunque de marcas prestigiosas contienen aluminios y tóxicos para la piel que pueden llegar a obstruir el poro. Por eso, Anita utiliza el Roll On Citrus 24 H de Weleda que contiene ingredientes naturales y deja un suave olor cítrico que no tiene rival.

Desliza para descubrir todos los productos favoritos de Anita Matamoros en la galería y renueva tu neceser. Todos los productos son bastante económicos y pueden ser tuyos a a través de la web oficial de la marca. ¡Aprovecha ahora que tienen descuento!