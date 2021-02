La hija influencer de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ ha querido compartir con sus seguidoras el que, sin duda, es su peinado estrella.

No hay duda de que Alba Díaz es una de esas influencers que marcan tendencia allá por donde van. En Instagram, sus más de 240 mil followers siguen todos y cada uno de sus pasos, se inspiran con todos y cada uno de sus looks y ven en ella toda una fuente de inspiración en cuanto a maquillajes a peinados se refiere. Y no nos extraña lo más mínimo, pues la joven aprovecha su gran tirón en redes para compartir algunos de sus consejos de moda y belleza y enseñar a su audiencia cómo ella consigue estar siempre impecable. En esta última ocasión, explicando a sus seguidores como hacer su peinado estrella. La joven lleva el pelo prácticamente a la altura de la mandíbula, en acertado bob de lo más favorecedor, y, aunque a veces resulte muy complicado encontrar looks con los que una sentirse cómoda luciendo el pelo corto, la influencer parece haber encontrado la manera perfecta de peinar su pelo. Algo que ha compartido con todas nosotras a través de un maravilloso vídeo en la red social.

El peinado estrella de Alba Díaz, paso a paso

Se trata de un peinado extremadamente sencillo, tal y como bien explica ella, pero para el que se necesitan unos buenos trucos y algo de paciencia si lo que se quiere es que siente de maravilla. Y es que ese peinado no es más que un moño baño, bien fijado, que favorece, sobre todo, a las caras más dulces. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ lo lleva muy repeinado y fijado, y con la raya en medio; y para conseguirlo siempre opta por llevar el pelo bien mojado.

Para imitar el peinado estrella de Alba Díaz solo necesitamos un buen peine, una mascarilla hidrante y, por qué no, fijadora, y un par de coleteros. Primero, con el pelo húmedo, debemos dividir nuestro cabello en dos; creando una raya en medio de nuestra cabeza, que parta nuestro pelo en dos partes iguales. Seguidamente, tendremos que aplicar algo de mascarilla sin aclarado a nuestro cabello para evitar posibles enredos y coger una goma elástica y atar nuestro cabello a la altura de la nuca; intentando recoger todos los pelitos que podamos en una sencilla cola baja. Esta debe quedar tensa y bien prieta. Finalmente, debemos hacer uso de una segunda goma (esta es la que quedará visible) y crear el moñito. Es importante que, una vez terminado, pegemos los pelos que no hemos podido recoger con un poco de laca; sellando el recogido y asegurándonos así que estaremos perfectas todo el día.