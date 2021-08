La ex gran hermana nos ha enseñado su nueva manicura, repleta de colorines, y nos ha dado la clave para combinarla este verano: ¡Con las pulseras más top!

Después de unas semanas de lo más duras, tras poner punto y final (por enésima vez) a su relación con Rodri Fuertes, Adara Molinero ha querido desconectar durante unos días en Ibiza y disfrutar, quizás por primera vez en mucho tiempo, de su soltería. La estrella de los realities asegura que ahora está empezando a valorarse a sí misma y, como con toda buena ración de amor propio, ha querido comenzar esta nueva etapa cuidando de su imagen. Muchas, al romper con sus parejas, deciden cortarse el pelo, ponerse un tinte, hacerse un tatuaje o atreverse con ese cambio de look que tanto desean. Y Adara no ha sido menos. Aunque ella ha querido dar un pasito más pequeño y solo se ha lanzado a hacerse una llamativa y original manicura repleta de colorines. Y así ha querido dejar constancia en sus redes sociales

La ex gran hermana ha compartido a través de su perfil de Instagram su nueva y veraniega manicura y, nada más verla, hemos querido comentarla. ¡Porque no puede ser más ideal! Se trata de un diseño original que, combinando cinco colorines distintos (uno por dedo de la mano) consigue crear un efecto la mar de original. En amarillo, azul, naranja, rosa y verde, todos en tonos pastel, la joven ha creado un efecto de manicura francesa colorida a la que también ha coloreado el borde inferior de la uña. Una original forma de hacerse la manicura que no habíamos visto antes y que, sin lugar a dudas, nos ha logrado sorprender para bien. No obstante, y aunque sus nuevas garritas nos han dejado con la boca abierta; lo que verdaderamente nos ha conquistado han sido las pulseras con las que Adara Molinero las ha combinado.

Las pulseras (muy en tendencia) con las que Adara Molinero ha combinado su original manicura de colorines

Si la manicura era ideal, las pulseras que ha llevado en los mismos tonos no se quedaban atrás. Hablamos concretamente de tres pulseras de Zara (tal y como ella ha indicado en su Instagram) que no pueden estar más de moda. Y es que ahora, las cuentas de colores, las conchas y los brillos se llevan tanto o más que cuando eras una niña. Una tendencia de lo más infantil que parece haber llegado para quedarse y que tiene sus mejores ejemplos en las tiendas de bisutería más famosas del momento. ¿Que no me crees? Echa un vistazo a la selección de pulseritas que hemos hecho y comprueba por ti misma que ahora, más que nunca, se llevan las joyitas de colorines.