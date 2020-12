Es Navidad y te lo mereces. Es la época perfecta para darte unos caprichos beauty y cuidarte después de este añito tan intenso. ¿No crees?

Navidad es sinónimo de buenas comilonas, de familia y amigos y, sin duda, también de regalos. En estas fechas tan señaladas es normal encontrar bajo el árbol algún que otro paquete decorado con un bonito lazo y con un llamativo envoltorio. Y es que entre Papá Noel y los Reyes Magos, los regalos están más que asegurados. Sin embargo, es probable que recibamos algo que no hemos pedido o que, aunque nos guste, no nos haga especial ilusión. Un par de originales calcetines que te calentarán los pies pero que no son, ni de lejos, tu prenda estrella; un jersey básico y calentito que te salvará en los días más fríos pero que no te sorprende demasiado; o unos pendientes elegantes y probablemente caros que, aunque todo un detallazo, no son para nada de tu estilo. Los regalos pueden ser muy traicioneros y es precisamente por ello por lo que no debes sentirte mal si decides darte alguna que otra alegría y comprarte algo que te fascine. Para ayudaros, hemos seleccionado 8 caprichos beauty que puedes darte en estas fiestas (o en cualquier otra época del año).

Los caprichos beauty que te alegrarán esta Navidad (y siempre que los utilices)

Los productos de belleza no suelen ser especialmente asequibles. De hecho, sus formulaciones suelen ser tan complejas que sus precios tienden a ser elevados. Es por ello por lo que normalmente nos privamos de comprar un perfume que nos encanta, una barra de labios que nos sienta de maravilla o unas cremas antiedad que queremos para sentirnos más bellas y juveniles. Es el momento de decir basta. Ahora en Navidad tenemos la oportunidad de darnos uno de esos caprichos beauty que siempre hemos deseado, tenemos la excusa perfecta para autorregalarnos lo que queramos.

Perfumes, labiales, cremas, sérumes, aceites corporales, paletas de sombras, maquillajes, tónicos o tratamientos de belleza exclusivos y muy aclamados por los expertos y que ahora pueden ser nuestros porque oye, nos lo merecemos después de este añito tan movido. Os hemos seleccionado los 8 productos de belleza que más ilusión nos haría ver bajo el árbol de Navidad la mañana del seis de enero. Ocho cosméticos de las mejores marcas nacionales e internacionales que seguro que se convierten en tus favoritos en cuanto los pruebes. ¿Te atreves a darte un capricho? Nosotras decimos sí rotundamente. ¡Y esperamos que tú también!